Moreel dilemma voor Nederlandse scheepsbouwers: ‘dag’ tegen rijke Russen is ook ‘dag’ tegen hun miljarden

Damen Shipyards in Vlissingen. Beeld Peter Hilz / ANP

Na de Russische inval in Oekraïne sprak Damen Shipyards Group van een ‘spagaat’ en een ‘moreel dilemma’. Kon het nog wel, schepen bouwen voor de Russen? Zaterdag besloot het Nederlandse familiebedrijf met klanten in Oekraïne en Rusland de handel met Russische klanten te staken. En vanwege de oorlog in Oekraïne zal Damen geen nieuwe contracten afsluiten voor schepen die aan Russische eigenaren moeten worden geleverd.

Damen wil geen bedragen noemen, maar het zou bij de leveranties aan Rusland om honderden miljoenen euro’s gaan. Het journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money constateerde dat Damen ook superjachten verkocht als Here Comes the Sun aan de Russische miljardair Alexander Dzahaparidze, vernoemd naar het bekende lied van George Harrison. Dzahaparidze liet nog twee schepen bouwen die verwijzen naar songs van The Beatles, zo leverde Heesen Yachts de Let it Be.

Financiële dreun

Damen zou in Vlissingen nog twee jachten bouwen voor Russische klanten. Het verbreken van de banden met Rusland raakt Damen dan ook rechtstreeks in de bedrijfsvoering. ‘Het is een financiële dreun, een enorme klap als dit nooit meer wordt opgestart’, stelt woordvoerder Robin Middel. ‘Zo bouwen we ook schepen die specifiek geschikt zijn voor de extreme weersomstandigheden in Rusland, zoals kruiend ijs. Die verkoop je niet zomaar aan andere opdrachtgevers.’

Het ‘moreel besef’ wint het bij Damen uiteindelijk van het geld. Middel: ‘Het was geen lichtvaardig besluit, het dringt door tot de haarvaten van het bedrijf. Maar we hebben mensen in een gevaarlijke situatie in Oekraïne en leveren tegelijkertijd aan Rusland. Dat is niet te verenigen, bovendien lieten de sancties ons geen andere keuze. We zullen de komende weken de scherven bij elkaar rapen.’

Innige band

Geldt dat ook voor andere scheepsbouwers die een innige band hebben opgebouwd met hun Russische cliëntèle? Nederland telt zo’n honderd scheepswerven en op 22 daarvan worden superjachten gebouwd. In die branche staat Nederland in de mondiale topdrie met een jaaromzet van 1,8 miljard euro in 2020. In dat jaar werden voor 2,15 miljard euro aan orders aangenomen. Volgens cijfers van Netherlands Maritime Technology groeide het orderboek vanaf eind 2020 naar 5,38 miljard euro en zijn dertien jachten met een waarde van 500 miljoen euro in aanbouw.

Feadship – met een omzet van 700 miljoen euro – bouwt met zijn dochterbedrijven Koninklijke De Vries en Koninklijke Van Lent vier tot zes superjachten per jaar op werven in Aalsmeer, Kaag, Makkum en Amsterdam. De Anna, het schip van Dimitri Rybolovlev, eigenaar van de Franse voetbalclub AS Monaco en bepaald geen vriend van de Russische president Poetin, is één van de pronkstukken van Feadship.

De marktleider in Nederland gaat niet zover als Damen door te breken met Russische opdrachtgevers. Farouk Nefzi, directeur marketing, beperkt zich tot de verklaring dat Feadship de internationale wet- en regelgeving volgt. ‘En dat geldt ook voor klantacceptatie. We zijn koninklijk, moraliteit en ethiek staan hoog in het vaandel.’

De werf van Damen in Gorinchem. Beeld ANP

Drijvend kasteel

Meer dan ooit weegt het morele aspect voor de scheepsbouwers. Superyachttimes.com berekende dat 9 procent van alle superjachten in bezit zijn van Russische oligarchen. Vele daarvan werden gebouwd in Nederland. In de loods van Icon Yachts in Harlingen wacht de Galactica Cosmos, het feeërieke superjacht met een waarde van 100 miljoen euro, op voltooiing.

Het kostte scheepsbouwer Heesen Yachts enkele dagen om het drijvende kasteel van Oss naar Harlingen te vervoeren, omdat het door het hoge water niet onder een stel bruggen over de Maas doorkon. De kans is klein dat de koper snel over het schip kan beschikken. De Galactica Cosmos zou eigendom zijn van Vagit Alekperov, met zijn investeringsfonds Morcell Ltd grootaandeelhouder van Heesen en tevens bestuursvoorzitter van het Russische olieconcern Lukoil.

Volgens Quote nam Alekperov met zijn Russische zakenpartner Leonid Fedun in 2014 Heesen Yachts over van Frans Heesen. De in Azerbeidzjan geboren Rus deed al eerder zaken van Heesen: in 2012 kocht hij voor een onbekend bedrag de Galactica Plus en in 2016 voor 75 miljoen euro de Galactica Super Nova.

Voertaal Russisch

Heesen Yachts pronkt opzichtig met zijn superjachten, Russisch is één van de voertalen op de website. De Galactica Cosmos is met een lengte van 80,07 meter en een topsnelheid van 29 knopen het grootste en snelste aluminium motorjacht. Het schip heeft een volwaardig helikopterplatform dat tot een bioscoop kan worden getransformeerd. De gasten van Alekperov kunnen naast de beachclub terecht in een zwembad met een waterval en een glazen bodem.

Heesen ontkent dat de Galactica Cosmos in beslag zou zijn genomen. ‘Onze grootaandeelhouder staat ook niet op de lijst van personen die onder de sancties vallen’, zegt Sara Gioanola, woordvoerder van Heesen. Zij benadrukt dat Heesen Yachts een Nederlands bedrijf is dat gebonden is aan de Nederlandse wetgeving.

Gioanola voorziet in tegenstelling tot Damen Shipyards geen financiële gevolgen voor Heesen. ‘Onze orderportefeuille is groot genoeg. De oorlog is tragisch voor iedereen, maar de sancties gaan ons zeker Russische klanten kosten.’ De vraag of Heesen Yachts een andere eigenaar dan Alekperov zoekt of contracten met Russische opdrachtgevers opzegt, blijft, voorlopig, onbeantwoord.