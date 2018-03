Monniken boos op supermarktketen die zonder toestemming hun exclusieve abdijbier verkocht

Moeilijk verkrijgbaar

Volgens de website van de Sint-Sixtusabdij moeten kopers 'veel geduld en wat geluk' hebben om een krat trappistenbier te kopen. Een koper mag elke zestig dagen maximaal twee kratten van 24 flesjes reserveren (35 tot 45 euro per krat, afhankelijk van het soort trappist) en moet die op de afgesproken datum en tijdstip ophalen aan de poort van de abdij. Zelfs het kenteken van de auto wordt vooraf geregistreerd.



Omdat het normaal zo moeilijk verkrijgbaar is, vloog het monnikenbier bij Jan Linders uit de schappen. Een medewerker van een Jan Linders-winkel, die zijn naam niet wil noemen omdat hij van het hoofdkantoor niet met de pers mag praten, vertelt dat het trappistenbier in zijn filiaal al om half drie 's middags op was. 'Toen we open gingen liepen er meteen vijf klanten naar binnen. Zij kwamen alleen voor het bier.'



De monniken en de supermarktketen hebben vrijdagochtend contact gehad over de Jan Linders-actie. Wilms: 'We hebben tegenover de abdij benadrukt dat we echt goede intenties hadden. We respecteren de exclusiviteit van het bier enorm.' De abdijwoordvoerder: 'We hopen vooral dat het niet nog eens gebeurt.'