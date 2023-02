Mogen voetbalfans ook naar Vermeer?

‘Hebben jullie al kaarten?’, zei iemand in het AZ-stadion tijdens de rust van het bekerduel tegen FC Utrecht op de plek waar de broodjes kroket werden geserveerd.

Meteen denk je aan het duel tegen Feyenoord op 18 februari in de Kuip. Maar nee, ineens begon hij te praten over Gezicht op Delft, Het Straatje en het Meisje met de Parel in plaats van de opgelegde kans van Sven Mijnans, de eeuwige breedtepass van Jordy Clasie en het gemis van Dani de Wit.

De man wilde naar de Vermeer-expositie in het Rijksmuseum. En zijn voetbalvrienden moeten die ook gaan zien. De expositie – aangeprezen als een once-in-a-lifetime kans – moet wel de grootste hype in de geschiedenis van de Nederlandse kunst worden als zelfs diehard-voetbalfans die niet willen missen. Het lijkt op een reünieconcert van The Beatles, waarbij John Lennon en George Harrison uit de dood zijn opgestaan.

Op voorhand zijn al 200 duizend kaarten verkocht. Dat is vier keer de Kuip. En twintig keer zoveel als bij het bekerduel tegen FC Utrecht waar volgens de stadionspeaker 10 duizend toeschouwers aanwezig waren.

Niet alleen heel Nederland loopt uit, ook in het buitenland is het Vermeer-virus toegeslagen: ‘The Rijksmuseum’s Vermeer retrospective is momentous and dizzying’, kopte de Financial Times tussen bespiegelingen over het rentebeleid van de centrale banken en de beurskoersen van Meta en Alphabet.

Hoeveel mensen er komen staat nog niet vast. Maar een gekkenhuis is verzekerd. Er wordt vanuit gegaan dat deze expositie meer mensen trekt dan de Late Rembrandt-expositie die in 2015/16 door 540 duizend bezoekers werd bezocht. Als het er 750 duizend worden, dan is dat goed voor 22 miljoen euro aan entreegelden plus nog eens 8 miljoen aan inkomsten uit de winkel en horeca. Dat is bijna de hele omzet van het coronajaar 2020.

Het Rijksmuseum heeft allerlei maatregelen moeten nemen om de recordstroom aan bezoekers in goede banen te leiden en de doorstroming te bevorderen. Zo zijn er extra avondopenstellingen, is de expositie een maand langer open, is er geen audiotour om hangbezoek te voorkomen en staan er hekjes rond de kunstwerken.

Het doet denken aan het egodocument Grand Hotel Europe, waarin Ilja Leonard Pfeijffer een tirade van 550 pagina’s houdt tegen kortgebroekte toeristen in stinkende slippers en gympen in de Europese museums. ‘Waar het om te doen is, is niet het kunstwerk zelf maar de sensatie van de nabijheid, bij voorkeur bezegeld met een foto of een selfie’. Het doel is zogezegd niet het esthetisch genot, maar het afvinken van het lijstje. Pfeijffer wil ze bijna vermoorden.

Iedereen wil dat kunst voor het volk toegankelijk is. Maar als dat lukt haalt de elite er zijn neus meteen weer voor op. Misschien moeten Pfeijffer c.s. zich er maar bij neerleggen dat deze Vermeer-verzameling voor de plebs is. De kenners moeten de schilderijen ter plekke opzoeken.

Hopelijk zitten er onder de naar het Melkmeisje-kijkende voetbalfans geen biergooiers zoals bij AZ tegen Utrecht, maar alleen bezoekers die hun kroket keurig opeten.