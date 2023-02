Moeten rechters vaker op tv?

Misschien moet de zittende magistratuur in een leren broek en bowlingshirt in plaats van in een toga rechtspreken. ‘Het beroep van rechter is niet sexy’, zo luidde een van de verklaringen voor de nijpende personeelstekorten bij de rechterlijke macht. Een kleedster en kapper in de paleizen van justitie zou zogezegd geen overbodige luxe zijn.

Rechters waren ooit echte notabelen, tegen wie op werd gekeken. Maar het imago is blijkbaar verslechterd. ‘Rechter ben je voor het leven, maar nu zien we voor het eerst fantastische mensen vertrekken uit de sector’, zei Marc Fierstra, raadsheer bij de Hoge Raad en ook nog voorzitter van de NVvR, de vakbond voor rechters en officieren van justitie vorige week. De rechters dreigen voor het eerst in de geschiedenis zelfs te gaan staken voor een hoger loon en meer mensen. Dat zal de maatschappij beroeren. Want niemand wil dat 1.500 zaken vanwege personeelsgebrek worden geseponeerd zoals vorig jaar in Gelderland.

Maar misschien kan beter aan het imago van het vak worden gesleuteld. Op de door KGU recruitment samengestelde ranglijst van meest sexy beroepen bij mannen staat advocaat (vóór ingenieur en muzikant) op nummer één. En ook bij de vrouwen is advocaat (vóór stewardess en dokter), aldus Cosmopolitan, het meest sexy beroep. Ook zij lopen in toga. Maar advocaten behoren ook tot de prominentste leden van de kletsende klasse die ’s avonds niet van de beeldbuis zijn af te slaan. En daarbij kunnen ze zich aan het volk tonen in opvallende coiffures en kekke jasjes. Jan-Hein Kuijpers, Inez Weski, Job Knoester, de gebroeders Anker, Geert-Jan Knoops, Stijn Franken en Bénédicte Ficq behoren inmiddels tot de zogenoemde BN’ers. Ze kunnen zich ook allerlei boude uitspraken permitteren zonder dat ze het risico lopen daarop te worden afgerekend.

Het is niet zo dat rechters niet televisiegeniek zijn. Maar rechters (de rijdende entertainmentrechters uitgezonderd) mogen of kunnen niet op de televisie, omdat het hun onafhankelijkheid zou aantasten. Ze kunnen niet Ridouan T. een ‘rustige vent‘ – tenminste hier in de rechtszaal – noemen, of een ‘verschrikkelijk monster’.

Maar dat gemis wordt niet financieel gecompenseerd. Rechters in opleiding verdienen tussen de 2.800 en 5.800 euro per maand. Voor een senior rechter loopt dat echter op tot 8.500 euro bruto per maand. Dat lijkt een vorstelijk inkomen, maar een schijntje in vergelijking met topadvocaten die zo 500 tot 1.000 euro per uur kunnen declareren.

Een oplossing is de opleiding voor rechter te verkorten, zodat ze al voor hun 30ste een ton of meer per jaar verdienen. Een andere mogelijkheid is van de rechters alsnog BN‘ers te maken. Misschien kan er op een van de kanalen een reallife-soap van rechters worden uitgezonden of een programma waarbij ze onschuldig sprookjes voorlezen aan kinderen.

Binnen de kortste tijd zullen ze bekende gezichten worden die ook worden gevraagd voor Wie is de Mol?, de Geknipte Gast, Marble Mania en de Gevaarlijkste Wegen.

Want hoeveel beroepen ook met tekorten kampen, aan BN‘ers is altijd gebrek.