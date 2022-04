Moeten miljonairs zich een duikboot kunnen permitteren?

Binnenkort kunnen miljonairs die al een jacht, landhuis, stadsappartement en Porsche hebben, ook een privéduikboot kopen. Gewoon in Breda, zo bleek dinsdag uit een reportage in deze krant.

Er is een flinke markt. In Nederland waren er op 1 januari 2020 volgens het CBS 278 duizend huishoudens met een vermogen van meer dan één miljoen. Dat waren er 100 duizend meer dan in 2008. Afgelopen twee jaar zijn er naar schatting nog eens 50 duizend miljonairs bijgekomen.

Het zou een goed idee zijn een miljonairstaks te introduceren voordat de rijken daadwerkelijk deze extravagante uitgave gaan doen en ook onder water files ontstaan. Maar gek genoeg komt het er maar niet van. Er zijn in Nederland 8 miljoen huishoudens, zodat 96,5 procent ‘fiscaal gezien’ geen miljonair is. Verwacht zou mogen worden dat de partijen die een miljonairstaks (PvdA, GroenLinks, SP) steunen 145 zetels in de Tweede Kamer zouden krijgen. Dan blijven er nog 5 over voor VVD, CDA en de andere partijen die ertegen zijn.

Maar dat gebeurt niet. Nederland heeft al sinds de val van het kabinet Den Uyl op 22 maart 1977 uitgesproken rechtse coalities die er niet over peinzen een miljonairstaks in te voeren. Integendeel, sinds 1977 is de hoogste schijf van de inkomstenbelasting verlaagd van 72 naar 49,5 procent. De vermogensbelasting werd in 2001 ook afgeschaft. Of omgezet in de beruchte box 2 en 3 van de inkomstenbelasting. ‘We gaan het geld grijpen waar het zit’, zei SP’er Lilian Marijnissen onlangs. Het probleem is dat het geld ongrijpbaar is. Niets is gemakkelijker verplaatsbaar dan geld – of het nu inkomen, vermogen of nalatenschappen zijn. Wie de goede accountants en juristen kan betalen, laat het ergens buiten het zicht van de fiscus vallen.

De laatste die een rijkentaks invoerde was de Franse president Hollande die voor inkomens boven 1 miljoen 75 procent belasting ging heffen. Nadat acteur Gérard Depardieu de benen had genomen, middenstanders die hun zaak wilden verkopen protesteerden en de voetbalclubs zeiden hun beste spelers te verliezen, zwakte de laatste echte socialist in de Europese politiek het plan af tot niets. Het was niet van deze tijd, schreven opiniemakers. ‘Frankrijk wil zijn rijken terug’, kopten de kranten. Hollande werd er zo impopulair mee dat hij zich niet eens meer verkiesbaar stelde.

Dat mensen niet stemmen op een partij die de rijken het land uitjaagt heeft twee redenen. Ten eerste dromen ze er zelf allemaal van nog een keer meer dan één miljoen te bezitten. Ten tweede weet inmiddels ook de burger wel dat de rijken dan op de vlucht slaan naar België, Luxemburg of Zwitserland. Als er een miljonairstaks moet komen, is het beste die te leggen op goederen die door rijken niet of moeilijk verplaatsbaar zijn: bouwland, huizen, exclusieve artikelen en benzine. Laat nu op het laatste de accijns zijn verlaagd.

Niemand zou een duikboot mogen hebben.