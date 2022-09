Moeten mensen aan hun werk worden vastgekleefd?

Het probleem op Schiphol is niet zozeer het tekort aan mensen als wel het tekort aan ervaren mensen. De luchthaven kan met herfst- en zomerpremies nieuw personeel aantrekken voor de security check, maar die zijn daardoor niet meteen goed in hun werk. Ook het fouilleren van personen en het controleren van de bagage is een kunstje dat moet worden geleerd.

Bij bijna alle werkzaamheden is ervaring een voordeel. Het geldt voor het maken van een perfecte cappuccino, het repareren van een kraan en het acteren in een soap. Wie het maar vaak genoeg doet, kan het sneller en beter. In economische termen stijgt daardoor de productiviteit. En hierdoor neemt de welvaart toe.

Machines en betere werkprocessen hebben in het verleden geholpen met het verhogen van de productiviteit. Alleen leidt de huidige digitale revolutie nauwelijks tot een stijgende productiviteit. Het IMF waarschuwde eerder zelfs voor een productiviteitsstagnatie, die weer leidt tot ongelijkheid en groeiende onvrede. En die kan zich vertalen in geweld, in de vorm van terreur of oorlog.

Alleen is niet duidelijk wat ertegen te doen is. Een van de mogelijke oorzaken is de mondiale vergrijzing. Die is niet te verhelpen, tenzij wereldwijd de afspraak wordt gemaakt dat levens op een bepaalde leeftijd zijn voltooid. Een andere oorzaak is het teruglopen van de wereldhandel ten gevolge van toenemend protectionisme. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog groeit de wereldhandel minder dan het wereld-bbp, hetgeen betekent dat producten en diensten niet meer worden gemaakt of verricht op de plek waar dat het efficiëntst is.

Een derde oorzaak is de verschuiving van een industriële economie naar een diensteneconomie. In de dienstensector zijn de productiviteitsstijgingen beperkter. Een kapper knipt niet meer mensen dan honderd jaar geleden en een barista maakt de koffie ook niet sneller dan drie decennia geleden. Integendeel, met de ouderwetse percolator in de herberg ging koffie zetten waarschijnlijk sneller dan met de innovatieve koffiemachine van Starbucks.

En er is nog een onderbelichte oorzaak: de flexibilisering en toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt. Starbucks kwam er onlangs zelf achter. Door het toenemend aantal personeelswisselingen worden klanten steeds langzamer bediend en vormen zich langere rijen. Wie met een nieuwe baan begint moet eerst de procedures leren, weten waar de spullen liggen of hoe de programma’s op de computer werken. Dat gaat niet alleen ten koste van de eigen productiviteit, maar ook van de degene die de nieuwkomer moet inwerken.

Nooit wisselden mensen zo snel van baan als sinds het begin van de coronacrisis. En nooit begonnen zoveel mensen met een baan waarvoor ze niet de opleiding en de ervaring hadden. Mensen moeten continu worden ingewerkt. De grootste dalingen van de productiviteit doen zich voor in de sectoren met de hoogste mobiliteit, zoals de horeca, de detailhandel en het toerisme.

Wat meer zitvlees en wat minder jobhoppen zou de economie en de klant helpen. En dat kan worden bewerkstelligd met hogere vaste salarissen in plaats van tijdelijke premies. Maar die boodschap is niet aan Schiphol besteed.