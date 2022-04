Moeten kwartjes worden gestimuleerd dubbeltjes te blijven?

De studiebeurs is even oud als de mijnwerkerslamp. Ze dateren allebei van 1815. De nieuwbakken Nederlandse koning Willem I besloot in dat jaar 70 studenten een studiebeurs te geven, vooral kinderen van de door de Napoleontische oorlog verarmde elite. De beginnende vorst had behoefte aan onderdanen die van zijn koninkrijk één natie konden maken met één taal, één geloof, één geschiedenis en één cultuur. Want deze mensen waren schaars.

Het plan mislukte want België kwam al 15 jaar later in opstand. Maar de studiefinanciering verdween niet meer. Nu krijgen jaarlijks 800 duizend jongeren boven de 18 jaar een tegemoetkoming. Hoewel ook mensen op het mbo er recht op kunnen doen gelden, gaat het leeuwendeel van het bedrag naar de mensen op het hbo (350 duizend) en de universiteit (220 duizend).

In die periode van 207 jaar is er steeds aan gesleuteld. Tot 1919 waren beurzen vooral bedoeld om tekorten in bepaalde beroepen te verhelpen. Daarna werden ze verruimd in het kader van de ‘sociale kwestie’: de aanpak van armoede. Vijf jaar later voerde het tweede kabinet-Ruijs de Beerenbrouck uit bezuinigingsoverwegingen voor het eerst een leenstelsel in. Na de oorlog gingen de beurzen vooral naar de ouders via de kinderbijslagregeling. Het duurde tot 1986 voordat de basisbeurs werd ingevoerd en studenten zelf over het geld konden beschikken.

De basisbeurs werd echter nooit aangepast en daardoor kleiner en kleiner totdat in 2014 weer een leenstelsel werd ingevoerd. Nu maakt de basisbeurs een comeback. Er is één miljard voor uitgetrokken. Maar deze week bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer dat de partijen dit onvoldoende vinden. Iedere politicus wil natuurlijk een wit voetje halen bij de toekomstige elite. En in de Tweede Kamer zitten nu eenmaal heel veel partijen die het uitsluitend om het electoraal gewin te doen is.

Misschien is het tijd het stelsel ook op andere wijze aan het verleden aan te passen. De beurzen zouden vooral moeten gaan naar jongeren die een opleiding volgen voor een beroep waar grote tekorten aan zijn. De zogenoemde ‘hottest jobs’: bouwvakkers, leraren, verpleegkundigen, ict’ers, koks en installatiemonteurs. Deels zijn dat hbo-, deels mbo-beroepen. Jongeren die kiezen voor een ‘pretstudie’, zoals antropologie, politicologie, internationale relaties, vrijetijdskunde en bedrijfskunde heel oneerbiedig mogen worden genoemd, zouden minder moeten krijgen.

Natuurlijk moeten jongeren het recht hebben om voor een studie te kiezen die ze zelf leuk vinden. Maar de taak van de overheid is om daar enige richting aan te geven. En daarbij is de is de economie onontbeerlijk. En economie draait om ‘schaarste’, zoals zelfs op WikiKids valt te lezen.

En die schaarste geldt ook voor beroepen. Het grote verschil met het verleden is dat er vooral tekorten zijn aan ambachtsmensen in plaats van aan academici. Vroeger moest elk dubbeltje een kwartje worden. Nu zouden de kwartjes moeten worden aangemoedigd dubbeltjes te blijven. Al mogen ze wel dat kwartje gaan verdienen. Misschien moeten dat er zelfs twee worden.