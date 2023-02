Moeten accountants een beginsalaris van een half miljoen krijgen?

Dat vacatures moeilijk te vervullen zijn ligt niet alleen aan de beloning. Neem het beroep van accountant. Wie niet te beroerd is om in de studieboeken te duiken als de rest van Nederland zijn tijd verdoet door naar Wie is de Mol? of Vandaag Inside te kijken en vervolgens voldoende zitvlees heeft om bij eenzelfde kantoor te blijven, kan al snel carrière maken met een vorstelijk salaris dat ruim voldoende is voor een vrijstaande woning, leasebak en jaarlijkse wintersport in Gstaad.

Wie het schopt tot partner bij één van de big four – Deloitte, EY, KPMG of PwC – is verzekerd van een jaarlijkse bonus van een half miljoen euro of meer. En dat is onafhankelijk van de conjunctuur, want jaarverslagen moeten ook bij tegenslag worden gecontroleerd.

Maar de meeste jongeren willen liever voor 5.000 euro per jaar een rolletje in een televisiesoap. Of ze proberen door te breken als influencer, rapper of topsporter. In een rijk land als Nederland is geld voor veel jongeren bijzaak. Ze willen het liefst een sexy beroep waarmee ze vrienden en vriendinnen de ogen kunnen uitsteken met 99 procent kans dat ze in hun leven moeten volstaan met een huurwoning in plaats van villa, deelauto in plaats van SUV en vintage in plaats van haute couture. Deelname aan de ratrace past niet meer in deze tijd. Dat is heel respectabel en duurzaam, maar leidt tot knelpunten op de arbeidsmarkt.

Tekort aan accountants

Vorige week trokken de accountantskantoren PwC en Deloitte in het FD aan de bel vanwege het tekort aan accountants. Iedereen die zich aanmeldt bij de opleiding, is welkom. ‘Als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, ben je aangenomen’, meldde Coen Bongers, hoofd van de opleiding accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Nederland telt nu 22 duizend accountants (RA en AA). Dat is al jaren stabiel. Vorig jaar daalde het aantal zelfs met 400 door pensionering van oudere accountants. En net als bij de vergrijzende politie krijgen minder accountants er door toenemende regelgeving steeds meer werk bij. De boekhoudregels zijn complexer geworden, het toezicht strenger en er geldt een plicht om om de zoveel tijd van klant te wisselen, hetgeen betekent dat ze zich steeds opnieuw moeten inwerken. Daarnaast komen er allerlei nieuwe taken bij op het gebied van controle van compensaties en toeslagen in het kader van verduurzaming of corona.

Nu klagen accountants al 25 jaar over tekorten en te weinig instroom. Het hele systeem is nu eenmaal gebaseerd op een survival of the fittest-systeem waarbij de sterksten overleven en partner worden. Er gaan nu stemmen op om de eisen te verlichten door een ‘grondige herziening van de huidige opleiding’. Dat zou betekenen dat veel halfbakken accountants of zij-instromers direct de boeken gaan controleren. Als er dan iets over het hoofd wordt gezien, zijn de rapen gaar.

De enige oplossing is geen eindsalaris maar een beginsalaris van een half miljoen, zodat ze meteen met de eredivisievoetballer en deephouse dj kunnen concurreren.