Moet schrijfles worden vervangen door ict- en ethiekles?

Het onderwijs is altijd een bolwerk van conservatisme geweest. Eigenlijk willen ouders dat hun kinderen dezelfde lesstof krijgen als wat zij pakweg twintig of dertig jaar geleden hebben gehad. Iedere verandering met meer gemak wordt al gauw beschouwd als een vorm van legaal klaplopen.

Hun eigen ouders vonden het in de jaren zeventig al niets dat de kroontjespen en inktlap werden ingewisseld voor ballpoints. En nadat het leesplankje met ‘aap, noot, mies enz.’ verdween zou geen kind meer Jip en Janneke en Dik Trom kunnen lezen.

Met de komst van de rekenmachine in de jaren tachtig leek het rekenonderwijs zinloos te zijn geworden. Wie wilde nog de tafel van zeven leren, als 6 maal 7 gewoon op een machine kon worden uitgerekend. Aanvankelijk probeerden docenten die nog uit de klas te weren, maar dat was een achterhoedegevecht. Nu is de staartdeling bijgezet in het museum en is de rekenmachine verplicht.

Sa­tel­liet­na­vi­ga­tie maakte aardrijkskunde overbodig, en zoekmachines de geschiedenisjaartallen. De spellingchecker was een doodsklap voor de grammatica. En binnenkort is met de komst van ChatGPT zelfs het maken van eigen teksten niet meer nodig. Neem vijf steekwoorden en iedere leerling tovert niet alleen een volledige originele spreekbeurt, maar ook een eigen Jip en Janneke of Dik Trom uit de computer. Vooralsnog zit ChatGPT volgens deze krant nog vol kinderziektes, maar als het wordt vervolmaakt, komt zelfs een meesterwerk als Oorlog en vrede binnen ieders bereik.

De scholen denken gelukkig allang over andere tijdsbestedingen. Op een van de journaals waren vorige week lessen te zien, waarbij de kinderen burn-outsymptomen bij medeleerlingen moesten zien te herkennen.

Misschien moeten scholen elke vernieuwing in de armen sluiten. Tweeduizend jaar geleden leerden kinderen vuur maken, konijnen vangen, graan dorsen en water uit de put halen. Nu zouden ze geen konijn meer kunnen slachten, laat staan brood maken van tarwekorrels. Op de scholen van tweehonderd jaar geleden waren bidden en koorzang de belangrijkste vakken. En nu zouden ict, duurzaamheid, ethiek en mediawijsheid dat kunnen worden. Als vakken zinloos zijn – behalve dan als hobby, zoals punniken of Hindelooper schilderen – hoeven ze ook niet meer onderwezen te worden.

ChatGPT is vooralsnog een hype. Maar het moment dat computers zelf teksten gaan schrijven is heel dichtbij. Het vervelendste is dat de Amerikanen trachten zich het monopolie toe te eigenen. Iedereen is bang dat de mensheid zich uitlevert aan de Chinezen, die geen chipmachines meer mogen hebben, terwijl de Verenigde Staten intussen het oligopolie van de big tech hebben.

Schrijven doet pijn, zeggen veel schrijvers. Er is geen reden om bang te worden van ChatGPT. Integendeel, als de schrijvende jobs worden opgedoekt, kunnen andere vacatures worden opgevuld, bijvoorbeeld die in de (jeugd)zorg, handhaving en installatie.

Iedere tijd vraagt om andere vaardigheden, alleen anticipeert het onderwijs daar meestal slecht op. De ouders willen namelijk dat hun kroost de stamplijstjes uit het verleden leert: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu of Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek, Scheemda, Veendam, Wildervank, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Stadskanaal. Soms is conservatisme onuitroeibaar.