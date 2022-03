Moet Rusland terug naar oude Sovjet-economie?

Rusland heeft met 643 miljard dollar de op drie na grootste goud- en deviezenreserve in de wereld. In 2021 was er een handelsoverschot van 120 miljard dollar. De overheidsschuld van het land bedraagt 20 procent van het bbp, een van de laagste in de wereld. Rusland is in principe een van de meest kredietwaardige naties in de wereld.

Niettemin zijn Russische schulden bij de kredietbeoordelaars afgewaardeerd tot junk. De waarde van de roebel is sinds de invasie van Oekraïne met 40 procent gedaald. Voor de oorlog kregen de Russen 1 euro voor 85 roebel. Nu moeten ze er 150 roebel voor neertellen. En de Amerikaanse dollar is nog duurder geworden. Die kost de Russen nu 140 roebel tegen 75 roebel begin deze maand.

Importproducten zijn onbetaalbaar geworden, maar door de sancties zijn toch nauwelijks importproducten te krijgen. Russische burgers vallen terug op eigen merken: Dva Myacha (basketschoenen uit de jaren zeventig) in plaats van Nikes, Yuta-smartphones in plaats van die van Apple en Zebrano-meubelen in plaats van Ikea-stoelen.

Streven naar autarkie

Rusland wordt een compleet zelfvoorzienende economie, net als in de donkerste dagen van de Koude Oorlog toen een streven naar autarkie ook een ideologisch doel was. Gezegd werd dat het staatswarenhuis Goem in die tijd de grootste collectie sokken in de wereld had. Alleen waren ze allemaal bruin.

Het probleem is dat Rusland veel afhankelijker is van onderdelen van buiten het land – met name voor machines en transportmiddelen – dan de oude Sovjet-Unie van Brezjnev. Ook de medicijnen moeten worden geïmporteerd. Dat betekent rijen voor de winkel met moeilijke verkrijgbare producten. Of zoals een bekende grap van Ronald Reagan luidde: ‘Een Russische burger klopt aan bij een autodealer en legt geld op tafel voor de aankoop van een auto die pas over tien jaar kan worden geleverd. ‘Oké, over tien jaar kunt u de auto ophalen’, zegt de verkoper. ‘’s Morgens of ’s middags?’, vraagt de man. ‘Wat maakt dat uit voor over tien jaar?‘ ‘Sorry, maar de loodgieter komt dan ’s morgens.’

Stagnatie

Stagnatie was het kenmerk van de Sovjet-economie, totdat na 1985 onder de slogans glasnost en perestrojka van Gorbatsjov een liberaliseringsprogramma begon. Vijf jaar later viel de Sovjet-Unie uiteen, grepen de oligarchen de macht en kon Derk Sauer het volk verblijden met Playboy en Cosmopolitan. Eind jaren negentig was het land onder leiding van president Jeltsin volledig failliet. Dat is wel veranderd. Rusland is een Opec+-land geworden. En het heeft geprofiteerd van de stijgingen van de prijzen van metalen en andere grondstoffen. Alleen staan veel van de Russische tegoeden in het buitenland. Daar kunnen ze nu vaak niet bij, omdat ze zijn bevroren.

Rusland heeft ook 400 miljard aan schulden in het buitenland, waarvan eentiende in buitenlandse valuta. Die kunnen niet worden afgelost. Wie een kredietverzekering afsluit op 10 miljoen dollar aan vorderingen op Russische bedrijven is nu 3,8 miljoen dollar aan premie kwijt.

Rusland gaat blijkbaar een bankroet tegemoet. En dat is uniek voor een land dat zo goed in zijn slappe was zit.