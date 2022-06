Moet Nederland zonneautobedrijf Lightyear koesteren?

Lex Hoefsloot probeerde vorige week al een beetje te lijken op Elon Musk of Steve Jobs bij de global premiere van zijn zonneauto. De ceo van Lightyear in Helmond heeft de ambitie in hun voetsporen te treden. Of het lukt is een ander verhaal. Daarvoor moeten alle stukjes in elkaar passen als in een enorme legpuzzel..

Donderdag presenteerde Hoefsloot een prototype van zijn auto Lightyear 0, die in november op de markt komt voor 250 duizend euro, ex-btw. In 2024 moet er echter al een zijn van 30 duizend euro.

Daarmee ligt hij qua schema ver voor op Tesla. De Tesla Roadster, de allereerste Tesla, werd tussen 2008 en 2012 geproduceerd. Er werden maar 2.500 exemplaren van gemaakt. Toen kostten ze ongeveer een ton. Maar de echte doorbraak kwam met de lancering van de Model S in 2017. Daarvan zijn er nu meer dan 1 miljoen verkocht.

De Lightyear is veel innovatiever dan de Tesla. De accu heeft een bereik van van 625 kilometer, dankzij de zuinige elektromotoren die ín de wielen zitten, een laag gewicht van 1.575 kilo en een gunstige luchtweerstand. Maar daarbovenop kan nog 70 kilometer extra actieradius worden gewonnen, dankzij 5 vierkante meter dubbel gebogen zonnepaneel op het dak. Wie niet meer dan 35 kilometer van zijn werk woont, kan bij zonnig weer alleen op zonne-energie rijden. Helaas lukt dat in Nederland alleen in de zomermaanden, maar in Spanje kan zeven maanden worden getoerd op uitsluitend zonne-energie. De slogan van ‘meest aerodynamische gezinsauto‘ tot nu toe is niet overdreven. Van de Lightyear 0 worden er 946 gemaakt, waarvan de opbrengst wordt gestoken in de ontwikkeling van Lightyear 2, die Tesla en alle andere e-auto’s niet alleen qua duurzaamheid, technologie en bereik maar ook qua prijs naar de kroon moet steken.

Een superieure auto is geen garantie is voor succes. De concurrentie zit niet stil – ook andere producenten werken aan een zonneauto – en zal echt niet lijdzaam accepteren dat een Nederlandse start-up de automarkt verovert. Philips weet uit ervaring dat de beste producten (Video 2000) het afleggen tegen veel minder goede (Betamax, VHS), vanwege de marketingkracht van producenten met een veel grotere thuismarkt die ook nog kunnen rekenen op steun van hun overheid. Sinds het laatste kabinet Lubbers met minister Koos Andriessen op Economische Zaken is met de ondergang van Fokker het industriebeleid in Nederland verdwenen. En onder de huidige regering die veel te gestrest is met crises zal het er wel helemaal niet meer van komen. Niemand weet wat de visie van Rutte IV is op de toekomst van Nedcar in Born, Tata in IJmuiden en een duurzame start-up als Lightyear. Misschien gebeurt het niet met Lightyear, maar het zou zonde zijn als het bedrijf van zo’n vijfhonderd werknemers nu, inclusief de technologie, wordt opgekocht door een buitenlandse producent of opkoopfonds.

Nederland zou Lex Hoefsloot moeten omarmen en een kans moeten geven in het grote geweld van de transformatie van de automarkt, alsof hij Elon Musk en Steve Jobs tegelijk is.