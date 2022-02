Moet Klaas Knot direct roepen: Whatever it takes?

De hoge inflatie duurt nog tot de zomer van 2023, zo meldde bankpresident annex goeroe Klaas Knot zondag, nadat hij zaterdag even in de glazen bol had gekeken. Een tijdje geleden dachten de centrale bankiers nog dat de inflatie al na een maand of twee zou wegebben. Maar energie-, grondstof- en voedselprijzen blijven stijgen. En nu zal die inflatie zeker twee jaar duren.

De grootste dooddoener in het interview met president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank was de opmerking dat de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk in het vierde kwartaal van 2022 de rente zal verhogen. ‘Al’, zo werd gezegd, omdat eerder was geroepen dat het dit jaar niet zou gebeuren. Het woord ‘pas’ zou passender zijn geweest. Als de inflatie van 7,6 procent in Nederland en 5,1 procent in de eurozone een probleem is omdat die de koopkracht aantast (zoals Knot betoogde), zou beter morgen de rente kunnen worden verhoogd. Het is alsof in Europa de bossen in brand staan, maar de brandweer pas in oktober wordt gealarmeerd.

Dat de ECB pas in het vierde kwartaal de rente wil verhogen, betekent dat er zeeën van tijd zijn voor een terugtrekkende beweging. Voor oktober zullen nog tientallen ontwikkelingen plaatsvinden die een reden kunnen zijn om van die verhoging af te zien. Misschien gaan de olieprijzen wel snel omlaag. Er kan ook een nieuwe variant van corona uitbreken, waarna het land opnieuw in lockdown gaat. Of Rusland valt Oekraïne binnen, waardoor een recessie in de eurozone uitbreekt en een renteverhoging wel het laatste is wat nodig is. En dan zijn er vele nu nog onbekende gebeurtenissen die een spaak in het wiel kunnen steken.

De ECB wil de rente eigenlijk ook niet verhogen. Want een renteverhoging zou speculanten de kans bieden een nieuwe eurocrisis te veroorzaken. Daar anticiperen ze nu al op. Belangrijkste aanwijzing daarvoor is de spread – het verschil tussen de rente op de tienjarige Duitse staatslening en die op de tienjarige Italiaanse. Een jaar geleden was het verschil slechts 0,95 procentpunt. Nu is die opgelopen tot 1,59 procentpunt. De huidige Italiaanse regering van premier Draghi moet 1,81 procent rente betalen over de staatsschuld, de Duitse regering van kanselier Scholz slechts 0,22 procent.

Als speculanten zoals hedgefondsen verwachten dat de spread verder oploopt, kopen ze massaal Duitse bunds (longpositie) en verkopen ze op termijn Italiaanse (shortpositie). Dit betekent dat de Duitse rente nog verder wordt gedrukt door massale vraag naar Duitse obligaties en de Italiaanse rente wordt opgedreven door massaal aanbod van Italiaans staatspapier. Vanzelf wordt het oplopen van de spread een selffulfilling prophecy. En dan is het kassa voor de hedgefondsen.

Als dit doorgaat, wordt de Italiaanse schuld van nu al 2.700 miljard euro onhoudbaar. Dit keer is er geen Mario Draghi in Frankfurt die kan roepen: Whatever it takes. Als Christine Lagarde niet geloofwaardig is, moet Knot dat maar doen. Tenslotte heeft hij het met zijn voorspelling uitgelokt.