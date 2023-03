Moet Kaag verdere privatisering ABN Amro uitstellen?

Een moderne bank is in wezen een ict-bedrijf met een afdeling compliance. Deze definitie klonk woensdagavond tijdens de 16de uitreiking van de Gouden Stieren door beleggingssite IEX. Voor vermogensbeheerders, banken en handelaren zijn die onderscheidingen het financiële equivalent van de Gouden Kalveren uit de Nederlandse filmindustrie.

De timing van de ceremonie in het Amsterdamse Bimhuis was nogal ongelukkig, vlak na een bloedrode beursdag die, zo wordt door sommigen gevreesd, de opmaat is voor een nieuwe kredietcrisis. De meeste vermogensbeheerders, banken en handelaren zetten een zondags gezicht op - zeker als ze in de prijzen vielen - maar zorgelijke blikken waren er ook.

De val van de Silicon Valley Bank - slechts één vingertje ging omhoog toen werd gevraagd wie tot vorige week van deze bank had gehoord - was nog een ver-van-mijn-beddrama. Maar die van Credit Suisse kwam ineens angstig dichtbij, wat bleek uit de enorme koersdalingen van andere banken in Europa.

Nu is Credit Suisse al jaren een gammele bank die geplaagd wordt door schandalen: 2,5 miljard dollar boete wegens belastingontduiking in de VS, 5,3 miljard dollar boete in de VS wegens het doorverkopen van rommelhypotheken, 238 miljoen euro boete wegens witwassen van geld in Frankrijk, beschuldigingen van koersmanipulatie en een verlies van 4,8 miljard euro bij de ondergang van het hedgefonds Archegos.

Daarnaast maakte de bank zich volstrekt belachelijk met een spionagezaak, waarbij een van de topfunctionarissen die overstapte naar UBS werd gevolgd door privédetectives met valse baarden en brillen. Credit Suisse was ooit vermaard als vermogensbeheerder, handelaar in derivaten en begeleider van fusies, overnames en beursintroducties. Maar nu haken klanten massaal af.

Er wordt rekening gehouden met een bankroet van Credit Suisse. Veelbetekenend was de explosie van de waarde van de zogenoemde kredietverzekeringsderivaten (cds) tegen wanbetaling. Ze zijn net zo duur als die van Griekse banken tijdens de eurocrisis.

Weliswaar staat de Zwitserse centrale bank garant met een bedrag van 50 miljard euro - en eventueel nog meer als het nodig is - om een bankrun van depositohouders en schuldeisers te voorkomen. Maar zelfs een blanco cheque is geen garantie als het vertrouwen in een bank wegvalt. In het voorjaar van 2008 leek de kredietcrisis ook in de kiem te zijn gesmoord totdat één bank - Lehman - toch aan zijn lot werd overgelaten. Als Credit Suisse eindigt in een sterfhuis en de beste onderdelen worden verkocht, zijn de aandeelhouders hun geld kwijt.

Credit Suisse werd samen met BNP Paribas in de markt als kandidaat genoemd voor een samengaan met ABN Amro. Dat is gelukkig niet gebeurd. Misschien moet minister Kaag zich nog even achter de oren krabben voordat ze definitief besluit een groot staatspakket in ABN Amro te verkopen. Het zou bizar zijn als ze enkele maanden later toch weer een reddingsboei moet uitgooien als de hele banksector wordt besmet.

ABN Amro won op de dag van de koersval de Gouden Stier-publieksprijs. Van beleggers, want veel oudere klanten zijn minder blij dat banken nu ict-bedrijven zijn geworden die alleen nog service online bieden.