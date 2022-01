Moet Kaag gaan voor het onheil van het CPB of het sprookje van de MMT?

Als economen natuurkundigen zouden zijn, riep het ene deel dat de aarde zo plat is als een dubbeltje en het andere deel dat de aarde zo vierkant is als een kubus. Economie is helaas geen exacte wetenschap, hoogstens een semi- of een geesteswetenschap. Daarom zijn de mensen die ervoor hebben doorgeleerd hopeloos verdeeld over de Sinterklaasrol van het vorige en het huidige kabinet en die van vele andere regeringen in de wereld.

Het ene deel, waaronder het Centraal Planbureau (CPD), roept dat de miljardenverslindende uitgaven van de Nederlandse regering – voor defensie, woningbouw, stikstofaanpak en compensatie van gedupeerden van onder meer de aardgaswinning en toeslagenaffaire – leidt tot een schuldenberg die voor kinderen en kleinkinderen niet meer te dragen zullen zijn. Dat is helemaal het geval als die na 2050 ook nog moeten opdraaien voor de kosten van klimaatverandering, vergrijzing en andere nog onvoorziene ellende.

Volleerd econoom, econometrist en statisticus Pieter Omtzigt is met zijn eenmansfractie inmiddels de grootste criticaster van de nieuwe vrijgevigheid van een regering. Voldoende economen die het met hem eens zijn. Macro-econoom Roel Beetsma van de UvA en lid van het Europees Begrotingscomité sprak in NRC zelfs van een dreigende miljardenverspilling.

Daar staan andere economen tegenover die dat allemaal gezeur of kletskoek vinden. De schulden die nu worden gemaakt, zullen de Nederlanders vooral bij zichzelf hebben. Pensioenfondsen, verzekeraars en grijze spaarders kopen die op, zodat er niets aan het handje zal zijn. Daarnaast moet niemand zich blindstaren op de rol van geld.

Volgens de Modern Monetary Theory (MMT), een vorm van extreem keynesianisme die onder meer hip is gemaakt door de Amerikaanse econoom Stephanie Kelton, doen begrotingstekorten er helemaal niet toe. Landen kunnen die onbeperkt laten oplopen, omdat ze zelf eindeloos geld kunnen bijdrukken. Het aantal aanhangers van deze theorie is snel opgelopen in de hoop dat het sprookje misschien wordt bewaarheid en de wildste ideeën financierbaar zijn. Geld is tenslotte niets meer dan een rekeneenheid.

Een land als Japan laat al drie decennia de tekorten oplopen zonder dat het wordt bestraft met hoge inflatie. Integendeel, Japan is het enige land dat op dit moment nauwelijks inflatie kent, ondanks een schuld van ruim 270 procent van het bbp. Dat is drie keer zo hoog als de 92 procent die het CPB in de verre toekomst vreest en die woensdag in chocoladeletters op de voorpagina van de Volkskrant stond.

De MMT wordt veelvuldig als fantasie neergesabeld – de letters zouden staan voor Magic Money Tree of Moderne Monetaire Troep – maar de aanhangers zijn even onwrikbaar als die van Willem Engel.

Als minister Kaag van Financiën tijdens haar quarantaine eerst Keltons boek The Deficit Mythe (De mythe van de staatsschuld) heeft gelezen en de volgende dag de waarschuwingen van het CPB over het regeerakkoord, moet ze al volkomen in verwarring zijn gebracht. Voor haar rest de tussenweg. Misschien is de aarde wel rond.