Moet Kaag aandeelhouders laten zweten?

Moderne beleggers hebben een hekel aan ‘luie balansen’. ‘Balansen moeten zweten’, zoals dat heet. Beursgenoteerde bedrijven mogen niet te veel overtollig cashgeld op de balans hebben staan waarvan ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Een oorlogscash voor eventuele overnames mag, net als een potje voor investeringen.

Maar als er geen uitgaven op stapel staan, moeten de overtollige middelen als de wiedeweerga aan de eigenaren van het bedrijf, in casu de aandeelhouders, worden uitgekeerd. De fiscaal meest vriendelijke manier is de inkoop van eigen aandelen. Bedrijven verkleinen het aantal uitstaande aandelen, waardoor de dividenduitkering in de toekomst over minder beleggers hoeft te worden verdeeld. En dat betekent hogere koersen, waarvan iedere aandeelhouder beter wordt.

In de VS is het schering en inslag. Apple maakte onlangs bekend voor 90 miljard dollar – ongeveer de totale belastinginkomsten van een land als Griekenland – met de aankoop van eigen aandelen ‘terug te geven’ aan de aandeelhouders. Ook Cisco, Exxon Mobil en Broadcom kochten elk voor meer dan 10 miljard dollar eigen aandelen in.

De laatste jaren liep het soms de spuigaten uit. Sommige bedrijven leenden bij een rentestand van nul of negatief zelfs geld bij de bank dat ze daarna via een aandeelinkoopprogramma aan aandeelhouders doorsluisden. Of ze financierden het met de verkoop van onderdelen, zoals Shell deed met een gasveld.

Er is al heel lang de roep dat deze gelden – vaak ook ontstaan als gevolg van slimme belastingontwijkconstructies – ook andere stakeholders ten goede zouden mogen komen, zeg de werknemers, de klanten of de gemeenschap. En de Amerikaanse president Joe Biden heeft voor de financiering van zijn Building Back Better-programma besloten een belasting van 1 procent te heffen op aandeleninkoopprogramma’s.

Hiermee wordt voor het eerst in lange tijd aan het aandeelhouderskapitalisme van het land gemorreld. Het zou meteen moeten worden gekopieerd door Rutte IV die de koopkracht moet repareren, vluchtelingenopvang moet regelen, één miljoen huizen moet bouwen en de stikstof moet aanpakken.

Want ook Nederlandse beursfondsen zijn al jaren bezig op Angelsaksische wijze aandelen in te kopen. Ook hier zijn er miljarden mee gemoeid. ASML heeft een aandeleninkoopprogramma van 9 miljard euro lopen. Shell trok vorig jaar 7 miljard dollar uit voor het fêteren van aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen. En dankzij de recordwinst in het eerste halfjaar zal daar nog eens 6 miljard aan worden besteed, terwijl slechts 3 miljard wordt gestoken in duurzame energie-opwekking.

Ook AkzoNobel (500 miljoen euro), KPN (300 miljoen euro), RELX (500 miljoen pond) en NN Group (1 miljard euro) maakten in 2022 bekend aandelen in te kopen. Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft sinds 2017 voor zo’n 6 miljard aan aandelen ingekocht. Dat had ook aan kortingen voor de klanten, loon voor kassa-medewerkers of een betere prijs voor de boeren kunnen worden besteed.

Het zou mooi zijn als minister Kaag net als de president van de bakermat van het kapitalisme aandeelhouders even laat zweten. Misschien kunnen er bij deze belasting nog een paar procentjes bij.