Moet jaarlijkse biecht van de elite nu in de armen worden gesloten?

Het World Economic Forum in Davos is meer een bijeenkomst van grote woorden dan van grote daden. Elk jaar verzamelen zich de great & good in de Zwitserse sneeuw – of wat daar nog van over is – om de wereld te verbeteren. Staatshoofden en politici mengen zich met miljardairs, captains of industry en pop-, film- en sportsterren voor enkele dagen conversatie onder genot van een goed glas wijn en copieus diner, waarna ze zich weer huiswaarts begeven met het gevoel van een schoon geweten alsof ze bij een biechtvader zijn geweest.

Sinds 1971 vindt het Forum al plaats. Oprichter en voorzitter Klaus Schwab (84) heeft er zijn levenswerk van gemaakt en zijn roem aan te danken. Tegenwoordig moet hij ook zien te dealen met demonstranten, maar gezien de torenhoge prijzen, de afgelegen locatie en het vriesweer blijft dat meestal beperkt tot een kleine groep. Vooralsnog heeft hun aanwezigheid meer voordelen – extra publiciteit – dan nadelen: ordeverstoringen die de hoge heren afschrikken.

Elke bijeenkomst kent een thema van bijbelse proporties. Na onder meer Verbetering van de toestand in de wereld’ in 2010, de Great Transformation (Grote Verandering) in 2012, de Vierde Industriële Revolutie in 2016, Globalisation 4.0 in 2019 en de Great Reset (Grote Herstart) in 2020 is het dit jaar de Polycrisis, de opeenstapeling van crises. Behalve een recessie, inflatie, koopkrachtverlies, klimaatopwarming, pandemie en OekraÏne dreigt ook hernieuwd protectionisme de wereld in een chaos te storten. ‘We zitten allemaal vast in een crisis-mindset’, zei Klaus Schwab op voorhand.

Inmiddels bestaat het vermoeden dat deze elite de dienst uitmaakt. Liefst eenvijfde van de Nederlanders gelooft dat in de beslotenheid van Davos een kleine groep alle belangrijke beslissingen neemt. Nu zijn er ook complotdenkers die daarvoor in de richting wijzen van de Bilderberg-club, de BIB (Bank voor Internationale Betalingen), Opus Dei of de vrijmetselarij. Maar het eigenlijke probleem is dat er in Davos helemaal niets wordt besloten. Er is elk jaar wel een groot thema, waarover wordt geconfereerd maar waar voor de rest niets aan hoeft te worden gedaan. Geen enkele van de acht crises zal daar worden opgelost. En dat vinden staatshoofden, miljardairs en ceo’s ook net zo prettig: ze mogen praten, maar hoeven niets te besluiten waardoor ze ook niet op gevoelige tenen hoeven te staan. Eigenlijk is het een grote aprés-ski die ook nog eens de zonden van de wereld wegneemt.

Het is inmiddels politiek correct om vóór Davos te zijn omdat rechts-extremisten zoals Thierry Baudet tégen zijn. Dat is een grote misvatting. Ook linkse en redelijke mensen mogen het World Economic Forum een groteske vorm van geldverspilling vinden.

Zolang er wordt gedacht dat het enige zin zou hebben, kan elk jaar een nieuwe conferentie worden gehouden, waarbij de oude wijn weer in nieuwe zakken wordt gestopt. En zo gaat het al 52 jaar door. Misschien zou het een keer tijd worden voor het Grote Einde. Al is het alleen maar om één complottheorie uit de wereld te helpen.