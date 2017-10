Moet ik mijn hypotheek nog aflossen?

Aflossen is alleen niet gunstig als uw spaargeld ongeveer evenveel of meer rendement oplevert dan u aan hypotheekrente betaalt

Het is lastig om zelf het voordeel van aflossen te berekenen. Stel, u heeft een woning met een WOZ-waarde van 400 duizend euro en een aflossingsvrije hypotheek van 80 duizend euro. U betaalt 2,5 rente per jaar aan de bank. In 2019 wordt de eigenhuistaks ingevoerd. Als u de hypotheek in 20 jaar geleidelijk aflost, bent u 13 duizend euro goedkoper uit dan als u zou blijven sparen tegen 0,5 procent rente. Daarbij ben ik uitgegaan van de gunstige overgangsregeling en een inkomen van maximaal 68.600 euro. Bij deze rekensom heb ik de vermogensheffing in box 3 buiten beschouwing gelaten. Wie belastbaar vermogen in box 3 heeft, profiteert nog meer van aflossen.



En wat als de overgangsregeling later wordt ingekort? Dat is ongunstig voor huiseigenaren, maar ook dan levert aflossen meer voordeel op dan de hypotheek in stand houden. Aflossen is alleen niet gunstig als uw spaargeld ongeveer evenveel of meer rendement oplevert dan u aan hypotheekrente betaalt. Dat lukt alleen met beleggen. Wie daarvoor kiest, moet wel actiever bij zijn geldzaken betrokken zijn.



