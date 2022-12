Moet Groningen alsnog onafhankelijk worden?

Landsgrenzen zijn arbitrair. Ze zijn het gevolg van historische toevalligheden. Misschien is het beste om ze maar te accepteren zoals ze anno 2022 zijn. Maar daarmee zullen de Catalanen en Schotten het niet eens zijn, net zoals talloze stammen in Afrika die door koloniale overheersers in een in Londen of Parijs getekend land zijn geduwd.

Groningen had zich allang tot onafhankelijk land kunnen uitroepen. Ze hebben een eigen vlag (groen kruis op een wit kruis, met twee rode en twee blauwe hoeken), een volkslied (Grönnens laid) en een eigen taal (Nedersaksisch). De provincie heeft een universiteit (de Rijksuniversiteit Groningen), een haven (de Eemshaven) en een omroep (RTV Noord). Er zijn vruchtbare gronden. Kortom, veel onafhankelijke landen kunnen er niet aan tippen. Qua inwoners en oppervlakte doet Groningen niet veel onder voor Luxemburg.

Alleen heeft Groningen geen echte onafhankelijkheidspartij. En de timing is ook niet zo goed. De provincie dreigt tot puin te vervallen. Liefst twee keer in de geschiedenis was het de rijkste plek van Nederland. Twee keer voorzag Groningen het land van energie. Nadat de bomen in Nederland waren weggehakt en het (laag)veen in het westen op was, zorgden de veenkoloniën voor de brandstof in de vorm van turf, dat tot de komst van steenkool de belangrijkste brandstof was. Drie eeuwen lang verdween het ‘bruine goud’ met schepen naar het westen. Zonder Gronings turf zou er in Amsterdam geen Gouden Eeuw zijn geweest. Maar aan het einde van de periode bleef Oost-Groningen als de economisch en sociaal zwakste regio van Nederland over.

In 1959 werd het Groninger aardgasveld ontdekt, dat van Nederland een van de rijkste en welvarendste landen maakte. Zonder Gronings gas zouden de landbouw en industrie nooit zo hebben kunnen floreren en zou Nederland geen neuro- (de ooit geopperde sterke Noord-Europese munt) maar zeuroland zijn geweest. En ook nu zit Groningen met de nadelige gevolgen. Het zou een Nederlands Schotland kunnen zijn – het deel van het Verenigd Koninkrijk dat zichzelf beklaagt dat de Britten hun olierijkdommen opstrijken.

Groningen had een Qatar aan de Dollard kunnen zijn, een land dat probleemloos honderden miljarden in een WK voetbal had kunnen steken, waarbij René Paas – de huidige commissaris van de koning – naast regeringsleiders in een fauteuil wedstrijden had mogen zien.

Maar helaas is Groningen qua bbp per inwoner onder in het rechterrijtje van de provincies terechtgekomen. Misschien wacht Groningen een derde energierevolutie. Geen provincie telt zoveel zonneweiden. En Groningen behoort ook tot de top met het aantal windmolens. En vorige week stond in deze krant dat in het zoutwinningsgebied tussen Veendam en de Pekela's onder de grond een opslagplek voor duurzame stroom moet worden gemaakt – een winstgevend bedrijfsplan.

Misschien is drie keer scheepsrecht en kan Groningen alsnog een onafhankelijk lid van de EU worden, nadat alle rekeningen van de gasschade zijn vereffend. Mocht het zover komen, dan moet Nederland er nog een paar delen van Friesland (Schiermonnikoog) en Drenthe als bonus bijdoen.

Tenslotte zijn grenzen arbitrair. En die van Groningen zijn ook maar een historische toevalligheid. Net als die van Nederland.