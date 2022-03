Moet er Gronings gas naar Bulgarije, dat volledig afhankelijk is van Rusland?

Zoals afstanden in het oneindige heelal in lichtjaren worden gemeten in plaats van in kilometers, worden hoeveelheden gas in de oneindige behoefte aan energie gemeten in bcm’s (miljarden kubieke meters).

En de belangrijkste exporteur daarvan is nu net een land waarmee het Westen op voet van oorlog verkeert. En het Westen zou Poetins Rusland het zwaarst kunnen treffen door een volledige boycot van Russisch gas af te kondigen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk willen dit, maar zij importeren geen of amper Russisch gas.

De EU haalt 40 procent van zijn gas uit Rusland. Als dat morgen wordt gestopt zullen de grootverbruikers van gas, zoals de kunstmest- en aluminiumindustrie, moeten worden stilgelegd. Burgers zullen hun thermostaat lager moeten zetten. En als daardoor één burger in huis bibbert, zijn zelfs twintig talkshows per dag niet voldoende om deze wantoestand aan de kaak te stellen.

Nu haalt Nederland 20 procent van zijn gas uit Rusland. Voor Frankrijk is dat al een kwart, voor Italië 40 procent en voor Duitsland en Griekenland bijna 50 procent. Voor Finland, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Bulgarije loopt dat op tot 100 procent. Zonder Russisch gas zou een land als Bulgarije terugkeren naar het stenen tijdperk waar herten en hazen op houtvuren moesten worden gebraden. Of Nederland moet de Groningse velden openstellen voor de Bulgaren.

In 2021 kocht de EU 150 bcm aan gas uit Rusland per pijplijn, en nog eens 15 bcm aan lng (vloeibaar aardgas). Die afhankelijkheid willen de landen nu verminderen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Na Rusland hebben Iran en Qatar de grootste gasreserves ter wereld. Maar dat zijn ook bepaald geen voorbeeldige democratieën. Tegen Iran gelden al sinds 2006 handelssancties, hoewel die enigszins zijn versoepeld. En naast Freek de Jonge vinden nog veel Nederlanders dat het WK-voetbal in Qatar zou moeten worden geboycot, omdat bij de bouw van de stadions duizenden doden zijn gevallen.

Net als olie-exporterende landen de OPEC hebben, kennen de gasexporterende landen een eigen club GECF (Gas Exporting Countries Forum) van 11 landen: Algerije, Bolivia, Egypte, Equatoriaal Guinee, Iran, Libië, Nigeria, Qatar, Rusland, Trinidad en Tobago, en Venezuela. Daar zitten weinig landen bij die mensenrechten hoog in het vaandel hebben.

Duitsland zou gas moeten halen uit Noorwegen, Nederland en Groot-Brittannië, Italië uit Azerbeidzjan. Maar eigenlijk zou het grootste deel van het gas in vloeibare toestand uit de VS en toch maar Qatar moeten komen. Zij zouden hoogstens voor 60 bcm aan extra gas naar Europa kunnen exporteren. Dan is er nog 100 bcm te kort.

Duurzame bronnen zouden 20 bcm kunnen opleveren, maar dan moeten zonne- en windparken als een dolle uit de grond worden gestampt. Als alle boilers in Europa zouden worden vervangen door warmtepompen levert dat nog eens 35 bcm op, maar zoiets kost zeker twintig jaar. En tenslotte zou 10 bcm kunnen worden bespaard door de thermostaat een graad lager te zetten.

Een Europa zonder Russisch gas is nog lichtjaren van ons verwijderd.