Moet Diederik Gommers ook meeliften op salarisverhoging voor verpleegkundigen?

Diederik Gommers (57), een van de nieuwe BN’ers die de coronacrisis het land hebben opgeleverd, verdient als afdelingshoofd ic en intensivist bruto zo’n 15 duizend euro per maand. Net als alle andere medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam valt hij onder de cao. Een verpleegkundige van 21 jaar in het Erasmus moet het doen met 1995 euro bruto per maand zonder ooit BN’er te worden.

Vandaag houdt de FNV de grootste staking ooit in de academische ziekenhuizen. Op vele plekken zullen zondagsdiensten worden gedraaid, wat vooral patiënten dupeert die in de rij staan voor een uitgestelde operatie. Inzet is behalve verlaging van de werkdruk een salarisverhoging van 3 procent in 2021. Als de academische ziekenhuizen dit honoreren, krijgt zowel Gommers als de verpleegkundige van 21 jaar die 3 procent erbij. Voor Gommers en veel andere topfunctionarissen en specialisten is dat 450 euro extra en voor de verpleegkundige 60 euro.

Op 16 september bereikten de academische ziekenhuizen wel een cao-akkoord met de kleine categorale bond NU’91. Daarbij krijgen de schalen 7 tot 10 er 3,5 procent bij in drie jaar. Dat zijn vooral verpleegkundigen en verzorgenden, de achterban van die bond. De rest moet het doen met 1 procent. Daaronder hoort Gommers, maar ook de mensen in de schalen 1 tot en met 6 zoals schoonmakers, doktersassistenten, magazijnmedewerkers en administratiemedewerkers. De FNV vindt niet eerlijk dat degene die de verbandtrommel voor de verpleegkundige vult, minder salaris erbij krijgt dan degene die het verband aanbrengt.

Daar valt wat voor te zeggen: algehele solidariteit. Maar dat zorgt er wel voor dat verpleegkundigen en verzorgenden – ook die in de verzorgings- en verpleeghuizen – zo achterblijven met het onderwijs. Bij elke salarisverhoging voor die groep liften nog eens vier keer zoveel mensen mee. Of: in de zorg in Nederland werken 1,2 miljoen mensen waarvan 300 duizend in de primaire zorg of ‘aan het bed’. In het onderwijs – 250 duizend mensen – staat het overgrote deel voor de klas. Ter illustratie: een leraar van 30 jaar verdient per maand 3.862 euro bruto, een verpleegkundige 2.825 euro. Als de verpleegkundige een structurele salarisverhoging van 5 procent wordt gegeven, wordt de zorg onbetaalbaar omdat dan ook nog 900 duizend anderen onder wie Gommers die 5 procent moeten krijgen.

Op dit moment zijn er een hele reeks van cao’s in de zorg. Maar allemaal voor een aparte sector. Behalve de academische ziekenhuizen hebben ook de andere ziekenhuizen, de huisartsenzorg, de gehandicaptenzorg en de ggd’s eigen cao’s. Er zou wat voor te zeggen zijn een aparte cao voor verpleegkundigen en verzorgenden te maken. De FNV wil dat niet.

Gek genoeg accepteert de FNV dat voor de journalistiek wel. Daar liften de mensen die de pennen en schrijfblokjes klaarleggen (het secretariaat) niet mee met de mensen die de verhalen van de stakers van vandaag opschrijven.

En de mening van Diederik Gommers.