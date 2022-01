Moet Den Haag niet een groot Big Brother-huis worden?

Onwetendheid is een groot goed. ‘Als de minister van dat feit zou horen, voelt hij zich verplicht een onderzoekscommissie in te stellen. En wie weet wat die allemaal zal achterhalen’, zegt topambtenaar Sir Humphrey Appleby in de Britse komedie Yes Minister. Ministers moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Ook burgers moet daarom niet alles verteld worden wat zich binnen de burelen van de politiek afspeelt. ‘Ze hebben juist het recht onwetend te blijven. Kennis betekent medeplichtigheid aan fout beleid’, zo vertelt hij aan de nieuw benoemde minister Jim Hacker, die op zijn departement de bestuurscultuur wil veranderen. ‘Er moet meer openheid komen, zodat het vertrouwen van de burgers in politici en de politiek wordt hersteld. De ramen openzetten en een frisse wind laten waaien’, zegt hij.

De episode is van veertig jaar geleden, maar het lijkt op de echo van Rutte IV. ‘Vertrouwen herstellen’ was maandag het cliché van de dag. Dinsdag is het alweer een dode letter. Alleen een heilige of een dictator kan de illusie hebben in een tijd van sociale media en televisiekletsshows – inmiddels is er ook een met Johan Derksen – het vertrouwen van het electoraat te winnen. Die zijn onkwetsbaar of hebben de knoet.

Rutte IV heeft de pech in een democratie te moeten opereren. En daar houdt het krediet van regeringen al na twee weken op. Joe Biden weet het. Hij vloog een jaar geleden uit de startblokken, zoals deze krant becommentarieerde, met zijn Build Back Better: een reddingsplan voor de coronacrisis, een werkgelegenheidsplan voor de aanpak van klimaatverandering en verbetering van de infrastructuur en een gezinsplan voor hogere lonen, uitkeringen en studietoelagen. De muur met Mexico werd omgehaald, Guantánamo ging dicht, er kwam een nieuw ongekend stimuleringsplan, de trans-Atlantische relaties werden hersteld en China en Rusland kregen lik op stuk.

Biden zit nu met de brokken. In Groot-Brittannië is nu volgens een YouGov-peiling 63 procent van de mensen van mening dat ‘politici er alleen maar voor zichzelf zitten’. Dat was in 2014 – voor Brexit en met de kleurloze Cameron als premier – 44 procent. President Macron van Frankrijk kon een jaar na zijn glorieuze overwinning ook al niets meer goed doen. In Duitsland klinkt al heimwee naar Angela Merkel.

Op 24 januari is ook dit kabinet gedoemd de zondebok te zijn van alle nieuwe en oude onheil in Nederland. Misschien moet voor een echte cultuurverandering het hele Haagse circuit transformeren in een enorm Big Brother-huis met camera’s op elk departement, elk adviescollege – van het CPB tot de SER en van de Rekenkamer tot het Planbureau voor de Leefomgeving – en elke uitvoeringsinstantie, van het UWV tot de Belastingdienst.

Geen onderonsjes meer. Complete transparantie. En elke week wordt iemand genomineerd voor vertrek. Niet ‘Big Brother is watching you’, maar wij watchen Big Brother. Misschien krijgt het kabinet dan langer krediet of begrijpen we dat een regering in een democratie, zoals Sir Humphrey stelt, ‘altijd alles eerlijk wil vertellen waar de pers op een andere manier toch achter zal komen’.