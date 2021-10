Moet de Tweede Kamer nu Klaas Knot of De Telegraaf geloven?

Dat het bijbouwen van woningen niet helpt bij het oplossen van de woningschaarste is al een halve eeuw bekend. In 1962 werd in Nederland de 3 miljoenste woning opgeleverd en de miljoenste naoorlogse. Koningin Juliana kwam hiervoor naar de Hogenkampsweg in Zwolle, waar ze vanaf het balkon een optocht van wagens vol bouwmateriaal en gereedschappen aan zich voorbij zag trekken. Hiermee kwam een symbolisch einde aan de naoorlogse woningnood. Zo dachten ze toen.

Inmiddels zijn er vijf miljoen woningen bijgekomen. In juni werd de acht miljoenste opgeleverd, zonder koninklijke poespas. Want de woningnood is nog nooit zo acuut geweest als nu. Misschien dat de koning opdraaft bij de negen miljoenste, maar het is een illusie dat het probleem dan zal zijn opgelost.

Zelfs als van Nederland een super stad wordt gemaakt met de Hoge Veluwe, De Biesbosch en Weerribben als enige parken is er nog een tekort. Tenslotte wil iedere Nederlander nu al twee woningen en dat zullen er over niet al te lange tijd wel drie zijn. Massaal bijbouwen leidt er alleen toe dat projectontwikkelaars (i.c. grondspeculanten) de zakken vullen en nog tienduizenden Nederlanders zich als een prins Bernhard jr. op de woningmarkt storten. Met de winst op het tweede en derde huis kopen ze een vierde.

Ter afschrikking van huisjesmelkers rest niets anders dan de vraagprijs te drukken. Als een politicus in verkiezingstijd voert Klaas Knot van De Nederlandsche Bank campagne met een plan de hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk af te schaffen en de eigen woning als vermogen te belasten in box 3 van de aangifte. Over dat programma kan niet worden gepolderd. Maar hij stuit op een muur van verzet – met name uit De Telegraaf-hoek – waar het standpunt luidt ‘dat oude generaties hiermee hun huis uit worden gejaagd’. Veelvuldig wordt Knot verweten dat hij naar zichzelf zou moeten kijken, omdat de ECB, waarvan Knot bestuurslid is, de rente op nul of zelfs onder nul houdt.

De rentedaling is voor Knot een macro-economisch gegeven: de moderne diensteneconomie vereist minder investeringen dan oude industrie-economie en een vergrijzende samenleving spaart meer dan een jonge samenleving. En met een verlaging van de inkomstenbelasting kan het koopkrachtverlies van ouderen worden beperkt. ‘Eigenlijk komen ouderen er heel goed vanaf’, zo zei Knot.

En omdat Rutte niet kan kiezen tussen Knot en De Telegraaf, rest hem niet anders dan één miljoen woningen bij te bouwen.

Hopelijk dan geen vrije sector meer, maar alleen huurwoningen en premiekoopwoningen voor starters die verplicht zijn daar ook tien jaar te blijven wonen of anders de waardestijging en premies moeten terugstorten. Alle bouwgrond zou door corporaties doorgegeven moeten worden tegen de oorspronkelijke prijs: zeg 60 duizend euro per hectare weidegrond.

Het tekort wordt niet opgelost, maar jongeren hebben wat betere kansen.