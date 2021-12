Moet de rijkste sportman ooit ook op het hoogste schavot ooit staan?

Max Verstappen zou volgens deze krant nu al goed zijn voor een jaarsalaris van 33 miljoen euro – twee keer zoveel als Nederlands best betaalde voetballer Frenkie de Jong. Dat zal na het behalen van de wereldtitel wel met een aantal miljoenen worden opgetrokken, zodat hij op het niveau komt van rivaal Lewis Hamilton, zo’n 40 miljoen. Helaas krijgt de Nederlandse fiscus daar geen cent van, want zoals bekend woont Verstappen in Monaco. Als hij in Katwijk of Landgraaf zou hebben gewoond, zou de fiscus hem een aanslag van 20 miljoen op kunnen leggen, waarmee bijvoorbeeld 300 verpleegkundigen plus nog eens 350 hoofdagenten bij de politie zouden kunnen worden betaald.

Een kniesoor die daarop let. Wie een dergelijk sommetje maakt, loopt het risico in de hysterische euforie rond Verstappen als Volkskrant-zuurpruim te worden afgeserveerd. Het zij zo. Ook de scheldmails zijn welkom.

Op Formule 1 als topsport is al het een en ander af te dingen. Max Verstappen is niet de beste coureur ter wereld, hij is alleen de beste coureur van een exclusief gezelschap dat de kans krijgt aan deze races mee te doen. De minimumkosten van deelname (die van Red Bull zijn vijf keer zo hoog) aan F1 zijn 50 miljoen euro per seizoen. Dat is een heel hoge drempel. Mogelijk staat de potentieel beste coureur nu bij de McDonald’s in Milwaukee milkshakes te maken of kool te oogsten in Langedijk. Een formule 1-auto rijden is niet te vergelijken met hardlopen, voetballen, of zelfs tennis of golf. Die sporten zijn voor duizend zo niet honderdduizend keer zoveel mensen bereikbaar. Wie wil racen, komt niet veel verder dan zo snel mogelijk een Dominopizza bezorgen.

Veruit de meeste sportprestaties zijn ook bedoeld als promotie voor een gezondere levensstijl van de brede massa. Cruijff en Gullit stimuleerden dit met voetbal, Daphne Schippers met atletiek en Maartje Paumen met hockey.

Dat doet Formule 1 ook niet. Wie geïnspireerd door Max hem na wil doen, zakt thuis achterover liggend in de fauteuil van een simulator of speelt een game – tamelijk ongezonde activiteiten. Wie zich Max wil wanen in zijn eigen auto is een gevaar op de weg. Verstappen propageert een vieze en zeer luidruchtige sport, gesponsord door de producent van een niet bijster gezond drankje – naast cafeïne en taurine bevat een blikje Red Bull acht suikerklontjes.

Net als de Champions League is de F1 een commercieel circus waarin uiteindelijk het grote geld triomfeert. Nederland is daar altijd zeer kritisch op, behalve als ‘we winnen’. Vorige week schreef deze krant over de keerzijde van Qatar. Abu Dhabi is geen betere plek. Ook het circuit waar Verstappen zijn titel won is gebouwd door arbeidsmigranten wier mensenrechten werden geschonden.

Ach, gezien de hype verdient Max de titel Sportman van het Jaar. Maar een lintje dat is gefinancierd door in Nederland wonende, sappelende belastingplichtigen is te veel van het goede. Die moet de kwibus die zich prins van Monaco noemt, maar opspelden. De rijkste sporter verdient niet automatisch het hoogste schavot.