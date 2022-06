Moet de rente naar 10 procent?

Over de BIB doen net zoveel samenzweringstheorieën de ronde als over Opus Dei, de mysterieuze prelatuur van de katholieke kerk die bekend werd dankzij Dan Browns bestseller de Da Vinci Code.

De Bank voor Internationale Betalingen in Basel is de centrale bank van de centrale banken. Hier verrekenen centrale banken hun rekeningen. In de wandelgangen wordt het ook ‘het Vaticaan van de haute finance’ genoemd. De BIB staat boven aan in de financiële wereldhiërarchie zonder grote krantenkoppen te scoren. De topman van de BIB, de Mexicaan Agustín Carstens, kan niet tippen aan de bekendheid van Christine Lagarde of Jerome Powell, respectievelijk president van de ECB en voorzitter van de Fed., terwijl die naar zijn pijpen moeten dansen. ‘One bank to rule them all’, is de titel van een van BIB-profielen, ontleend aan Tolkiens Lord of the Rings. Tenslotte worden binnen de BIB allerlei richtlijnen bedacht over onder meer de reserves die banken moeten aanhouden.

Dat aan de BIB geheime machten worden toegedicht, heeft te maken met onbekendheid. De enige keer dat de BIB echt naar buiten treedt, is de publicatie van het jaarverslag. Zondag waarschuwde de BIB dat een inflatiespiraal à la de jaren zeventig dreigt omdat de centrale banken te laks zijn met hun renteverhogingen. Zolang de officiële rentes lager zijn dan de inflatie - een reële negatieve rente - zal de inflatie oncontroleerbaar zijn. ‘Het kantelpunt waarbij de angst voor inflatie zich verankert in de hoofden van ondernemers, werknemers en consumenten nadert, waardoor prijsstijgingen zich versterken’, aldus Karstens. Ondernemers verhogen op voorhand de prijzen, werknemers stellen steeds hogere looneisen, gepensioneerden eisen indexatie en consumenten gaan als gekken inkopen doen omdat alles een maand later weer duurder zal zijn.

Dat betekent dat de rente met gezwinde spoed moet worden verhoogd tot boven de 9,1 procent, 8,6 procent en 8,1 procent, de huidige inflatie in respectievelijk Groot-Brittannië, de VS en de eurozone. Nu zijn de rentes 1,25 procent in Groot-Brittannië, 1,5 tot 1,75 procent in de VS en nog altijd 0 procent in de eurozone.

Dat die in een periode van een half jaar naar bijna 10 procent kunnen gaan, lijkt volstrekt irreëel. Dat kan alleen in Zimbabwe waar de rente maandag van 80 naar 200 procent ging. Het zou hier tot een complete ineenstorting van de effectenbeurzen en vastgoedmarkt leiden. De schade van een dergelijk tempo van renteverhogingen voor de wereldeconomie zou veel groter zijn dan een inflatiespiraal. De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelde eerder dat de rentetarieven juist heel geleidelijk moeten worden verhoogd. Voorlopig lijken de centrale banken ook voorzichtig te zijn met renteverhogingen.

Of ze slaan de adviezen van hun geheime genootschap in de wind. Zelfs de grootste haviken binnen de ECB en de Fed denken dat de rente hoogstens naar 3,5 of 4 procent kan gaan als de inflatie aanhoudt. En als een recessie dreigt, is dat mogelijk maar 1 tot 2 procent.

De grote overeenkomst met het Vaticaan is dat er naar de BIB ook niet wordt geluisterd.