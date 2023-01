Moet de premiekoopwoning weer in ere worden hersteld?

Het is alsof premier Mark Rutte het noodlot uitlokt, en daardoor steeds het paard achter de wagen spant bij beleidsvoornemens. Elk vraagstuk wordt bij hem een hoofdpijndossier: toeslagenschandaal, aardbevingsmisère, pensioenellende, jeugdzorgtekort en stikstofaanpak. Hij lijkt als politicus op een dronkaard die in de zweefmolen stapt met een dertigdelig servies.

Dinsdag beloofde hij Nederlandse steun aan de Patriot-missie van de VS en Duitsland in Oekraïne. Reken maar dat dit ook zal eindigen in een affaire waar een parlementaire enquêtecommissie nu al voor kan warmdraaien. Rutte heeft wel de lach, maar niet het geluk aan zijn kont hangen.

En dat geldt ook voor zijn woningbouwplannen. Tot 2030 moeten er één miljoen nieuwe woningen komen in Nederland. Maar net nu daar als een gek voor moet worden gebouwd, stort de nieuwbouwmarkt in. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in één jaar gehalveerd. Reden is dat aannemers afhaken. De prijzen van de materialen, lonen en grond zijn zo snel gestegen dat grote nieuwbouwprojecten niet rendabel zijn. ‘Als de markt niet werkt, moet de overheid de markt anders organiseren of zelfs het aanbod van nieuwbouwwoningen sturen’, schreef deze krant terecht in een commentaar. Alleen werd er niet bijgezegd hoe dat precies zou moeten gebeuren.

Zonder het verleden te idealiseren zou de premiekoopwoning A weer in ere kunnen worden hersteld. In de jaren tachtig was het voor jongeren met een modaal salaris of minder (leraar, politieman, barman en verpleegkundige) namelijk ook volstrekt onmogelijk een eerste stap op de woningladder te zetten. Niet alleen waren de woningen veel te duur, ook was de rente toen torenhoog – soms 10 procent of meer.

Maar voor een starterswoning van 120 duizend gulden (55 duizend euro) konden ze toen, uitgesmeerd over tien jaar, wel een subsidie krijgen van bijna een ton. In het eerste jaar was dat 11 duizend gulden. Daarna werd die jaarlijks met vijfhonderd gulden afgebouwd. Omdat de rente aftrekbaar was, konden veel jongeren met een modale baan toch iets voor zichzelf kopen. In totaal zouden er in Nederland zo’n 300 duizend Premie A-woningen worden gebouwd, totdat de regeling onder het allereerste paarse kabinet van Wim Kok werd afgeschaft.

Omdat de woningen daarna vier keer over de kop gingen, konden de meeste kopers die met een een premie van de overheid waren geholpen op termijn doorstromen naar een riantere woning. Aan de subsidieregeling waren voorwaarden verbonden. Zo was die alleen toegankelijk voor jongeren onder een bepaalde inkomensgrens. Daarnaast mochten de gesubsidieerde woningen de eerste vijf jaar niet worden verkocht. Anders vloeide de eventuele winst terug in de schatkist. Die voorwaarden zouden opnieuw kunnen gelden.

Nu kunnen alleen jongeren met een premie (i.c. schenking) van bemiddelde ouders een woning kopen. Bizar genoeg zijn dat vaak de ouders die in de jaren tachtig met behulp van de belastingbetaler hun woning konden kopen. Dat is eigenlijk een gotspe.

Het zou heel goed zijn als de premieregeling nu opnieuw voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Misschien is het een idee waarbij Rutte eindelijk een keer het geluk aan zijn kont heeft hangen.