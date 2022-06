Moet de overname van ABN Amro ingekleed worden als fusie?

Als Banque Nationale de Paris (BNP) echt ABN Amro koopt, laat het dan ook een overname zijn. Geen fusie op basis van gelijkwaardigheid, of een overname die een fusie wordt genoemd en de illusie geeft dat Nederlanders nog wat in de melk te brokkelen hebben. ABN Amro moet als Franse dochter geen aparte raad van commissarissen krijgen, noch moet de staat via juridisch gekonkel een prioriteitsaandeel houden. En vooral geen naam BNP ABN Amro, BNP AA of Banpro die suggereert dat aan de bank nog een poldergeurtje zit.

Alle ABN Amro-kantoren – tenminste die er nog zijn – kunnen het best zo snel mogelijk worden herdoopt als BNP Nederland. Gewoon de erfenis van de VOC en Nederlandsche Handel-Maatschappij in zijn geheel verkwanselen aan de Franse grandeur, die ermee mag doen wat ze wil. Dat bespaart tientallen miljoenen aan rekeningen van accountants, juristen en pr-adviseurs, die likkebaardend uitkijken naar een zo complex mogelijke constructie.

De fusie-ervaringen met Franse bedrijven van begin deze eeuw zijn een goede leerschool geweest. Zowel de Amsterdamse beurs binnen Euronext als KLM binnen Air France KLM zijn blij gemaakt met een dode mus. Bij Euronext werd afgesproken dat de Nederlander George Möller na vier jaar de Franse bestuurder Jean-François Théodore zou opvolgen. De Fransen kwamen hun belofte niet na. Möller trad af en ging naar de Robeco Groep. Sinds de fusie in 2000 is de combinatie, waar inmiddels ook andere Europese beurzen deel van uitmaken, altijd geleid door een Fransman die de lakens uitdeelt. Amsterdam moet zich tevreden stellen met een gebouw aan het Damrak en een eigen koersenbord met Nederlandse bedrijfsnamen.

En het lot van KLM is genoegzaam bekend. De blauwe zwaan is kaalgeplukt door Parijs. Niettemin stopt de regering er nog honderden miljoenen in om de schijn op te houden en een even grote zeggenschap te hebben in de bodemloze put als de regering van Macron.

Concurreren met de Fransen in één bedrijf werkt niet. Als je de Fransen een vinger geeft, dan pakken ze de hele hand. De vraag is wel wat BNP in ABN Amro ziet. Hoogstens krijgen ze daarmee een tweede thuismarkt in les Pays-Bas met een grote hypotheekportefeuille. Voor de rest is ABN Amro een schip van bijleg, waar je mondiaal geen potten mee breekt. Misschien kunnen ze ABN Amro in zijn oude glorie herstellen: een bank die deel uitmaakt van internationale syndicaten, bedrijven naar de beurs begeleidt en voor eigen rekening en risico handelt. Dat kan goed uitpakken. Tenslotte hebben Nederlanders aan de Fransen ook de Code Napoléon, de meter, kilo, liter, het rechts rijden, hun achternamen en een eerste opzet van een belastingstelsel te danken.

En als het een echec wordt mogen de Fransen altijd ABN Amro opknippen en de resten verkopen aan ING, Rabo, Volksbank of een andere hoogste bieder. Zolang de rekening maar niet bij de belastingbetaler komt. Niet alleen Napoleon, ook ABN Amro heeft al zijn Waterloo gevonden bij de Belgen van Fortis.