Moet de nutssector weer worden genationaliseerd?

Het was een snood plan van nota bene een VVD-minister. Gijs van Aardenne wilde begin jaren tachtig een nationaal staatsenergiebedrijf creëren onder de naam Protrans. In dit bedrijf - ‘op armlengte van het Binnenhof - zouden de elf energieproducenten en 160 lokale distributeurs worden ondergebracht. Doel was energiezekerheid, gecombineerd met lage energiekosten voor de eindgebruiker.

Maar de lokale bestuurders wilden hun melkkoe niet missen. Pas in de jaren negentig kon onder Paars de markt worden hervormd en kwamen er vier grote energiebedrijven Nuon, Essent, Eneco en Delta tot stand. Die werden door de EU gemaand te privatiseren. Niet één groot staatsbedrijf, maar vrije marktwerking zou de bureaucratische stroomproducenten omvormen tot particuliere innovatieve bedrijven ten voordele van de consument. En Brussel zat Nederland achter de broek met een Splitsingswet, waarbij de energiebedrijven werden verdeeld in enerzijds een publieke netwerktak en anderzijds productie- en leveringsbedrijven. De laatste werden zoals al was voorspeld, hapklare brokken voor buitenlandse concerns die de lokale besturen paaiden met grof geld.

En nu dat allemaal niet meer is terug te draaien, wil datzelfde Brussel de markt uitschakelen met een prijsplafond. Bedrijven die met hulp van wind, zon, kernsplitsing en kolen energie opwekken, mogen maximaal 1800 euro verdienen per megawattuur. Die het met olie en gas doen, moeten 33 procent van hun overwinsten afdragen aan de staat die het dan maar moet verdelen onder burgers en bedrijven die de rekening niet meer kunnen betalen. Daarmee wordt de EU-landen een worst van 140 miljard euro voorgehouden.

Alleen is de worst niet te eten noch te verdelen. Het is de bureaucratie ten top. Nu de markt internationaal is geworden moet alles weer uit elkaar worden getrokken om de juiste berekeningen te maken. Een heel labyrint moet worden ontmanteld, wat op het bordje wordt geschoven van een al overbelaste Belastingdienst.

In 2013 zei Eneco-topman Jeroen de Haas dat de privatisering van Nederlandse nutsbedrijven haar doel allang voorbij was geschoten. Ze waren een speelbal van investeerders geworden. ‘De overheid moet op haar schreden terugkeren en voorwaarden scheppen om productiebedrijven en netwerken weer bij elkaar te brengen, onder eigen Nederlands bestuur’, aldus De Haas. ‘Eigen stroom eerst’, noemde hij het.

Het was aan dovemansoren gericht. Marktwerking was heilig verklaard, hoewel volgens enquêtes slechts 20 procent van de klanten de voordelen van privatisering inzag. Het overgrote deel vreest een dief van zijn eigen portemonnee te zijn nu continu kan worden gewisseld. Vaak worden energiehoppers met fopaanbiedingen op het verkeerde been gezet. De aanbieders zijn misschien lean en mean, maar zijn enorme bedragen kwijt aan marketing. In landen waar de energieproductie en leveranties nog wel de verantwoordelijkheid zijn van de overheid is energie niet alleen vaak goedkoper, maar ook duurzamer.

Misschien moet Protrans toch maar uit de mottenballen worden gehaald en de energiesector alsnog op armlengte van het Binnenhof worden gebracht. Dan had de Tweede Kamer met een motie voor een prijsstop kunnen volstaan. Dit keer kan Rutte gewoon een VVD-idee omarmen.