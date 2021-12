Moet de jeugd ook haar laatste verslaving worden ontnomen?

Rookwaren liggen nu in de supermarkt in de kluis. Alcoholische dranken mogen niet worden verkocht aan mensen onder de 18 jaar. Vuurwerk afsteken kan ook niet meer. Het enige wat de zoomers, van de kasplantjesgeneratie Z, nog kunnen doen naast het maken van huiswerk is gamen en gokken. Maar ook daaraan moet paal en perk worden gesteld. Het zou tot gokverslaving kunnen leiden.

Waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) zou ook graag willen dat de meest educatieve vorm van gokken – beleggen in crypto’s en aandelen – aan banden wordt gelegd. Want de jeugd heeft zich daar massaal op gestort, net zoals hun ouders in de jaren negentig leergeld betaalden met een gokje op opties, hoewel die daarnaast ook vrijuit konden roken, drinken en vuurwerk afsteken.

Zo’n 1,2 miljoen vooral jonge Nederlanders blijken bitcoins of andere cryptomunten te hebben. En dat baart de toezichthouders zorgen. Het onderpand is iets ongrijpbaars of virtueels, niet een schuldpapier zoals een obligatie waarop rente wordt uitgekeerd of een ­mede-eigendomsbewijs van een bedrijf, zoals een aandeel dat bij winst dividend oplevert.

Crypto’s zijn puur voor de speculatie. Het is net als met het kindje Jezus, je gelooft erin of niet. Als betaalmiddel zijn ze totaal nutteloos, zo is na tien jaar wel gebleken. De waarde varieert enorm. In enkele uren, zoals vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag, kunnen ze 20 procent in waarde dalen. Reden is dat er zo weinig bitcoins zijn. De markt is illiquide, zoals het in vaktaal heet. Dat maakt de bitcoin uiterst gevoelig voor koersschommelingen. De totale bitcoinmarkt is slechts 400 miljard dollar. En daarvan zit 95 procent vast bij 2 procent van de bitcoinbeleggers. Ter vergelijking: de totale goudmarkt heeft een omvang van bijna 10 duizend miljard (10 biljoen) dollar. Vijfentwintig keer zo groot. Zelfs de marktwaarde van het aandeel Apple is acht keer zo groot als die van bitcoin.

Gelukkig blijken de jongeren te beseffen waarmee ze bezig zijn. De meesten steken er niet meer dan gemiddeld 500 euro in en noemen hun investering in bitcoins een gokje, net zoiets als de inzet op de uitslag van de wedstrijd Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. Het verschil is dat de cryptowedstrijd nog jaren kan duren.

In het Het Financieele Dagblad waarschuwde AFM-baas Laura van Geest deze week dat ook de populariteit van beleggen in aandelen onder jongeren snel toeneemt en dat het tot grote financiële ongelukken kan leiden. Paul Koster, voormalig directeur van beleggersvereniging VEB, pleitte zelfs voor een hogere toegangsdrempel tot de beurs, zoals een minimum­leeftijd van 18 jaar om geld in aandelen te steken. Zeker is dat ook de toezichthouders op de financiële markt zich paternalistischer gaan opstellen, al is het alleen vanwege nieuwe regulering.

Voor jongeren rest niet anders dan sparen tegen een rentevergoeding van 0,01 procent. Of ze moeten gewoon een methode bedenken om de regels te omzeilen, zoals dat is met drank, roken en vuurwerk is gelukt.