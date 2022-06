Moet de consument rekening houden met nog hogere energieprijzen?

Installatie van een warmtepomp bij een verwarmingsketel, als onderdeel van een project in Lage Zwaluwe om een jaren-zestigwoning energiezuinig te maken. Beeld ANP

Waar moet de consument op rekenen?

Het ligt in de lijn der verwachting dat de tarieven ook bij leveranciers zoals Eneco en Vattenfall zullen stijgen. Vattenfall is er nog niet uit wat de nieuwe tarieven zijn, volgens een woordvoerder. Eneco zal over twee weken de tarieven die per 1 juli ingaan bekendmaken. ‘We zijn nu nog bezig met de inkoop, dus we kunnen nog niet zeggen welke kant het op gaat’, zegt een woordvoerder. ‘Maar dat de prijzen enorm gestegen zijn is een feit.’

Essent maakte gisteren een verhoging van de variabele tarieven van 25 tot 30 procent bekend, gemiddeld 50 euro per huishouden. Sinds 1 januari had het de prijs niet meer verhoogd, aldus een woordvoerder. ‘Sommige leveranciers verhogen elke maand de prijs. Daarom bestaat nu een vertekend beeld van onze huidige prijsstijging.’ De verwachting is dat de prijs bij Essent nu weer voor een halfjaar vastligt, maar in ‘uitzonderlijke gevallen’ kunnen de tarieven tussentijds verhoogd worden.

‘Er is nog steeds veel onrust op de markt’, zegt Sinie Oskam van prijsvergelijker Gaslicht.com. ‘Als er minder gas uit Rusland komt, doet dat wat met de hele Europese markt. Ook het verloop van de oorlog is niet te voorspellen. We moeten ermee rekening houden dat de prijzen de komende tijd hoog blijven.’

Hoe kunnen de prijzen zo verschillen tussen leveranciers?

Bij de ene leverancier betaal je nu 1,30 euro per kuub (1.000 liter) gas, bij de andere 3,00 euro. ‘Als je bedenkt dat een gemiddeld huishouden 1.500 kuub gas per jaar verbruikt, kan dat prijsverschil zo 200 euro per maand bedragen’, zegt Oskam van Gaslicht.com.

Dat verschil ligt vooral aan de inkooptactieken. Sommige leveranciers hebben de prijsverhogingen nog nauwelijks doorberekend aan de klanten. Dat heeft grotendeels te maken met slim inkoopbeleid dat op de lange termijn is gericht.

Is overstappen dan handig?

Met een variabel contract kun je inderdaad flink goedkoper uit zijn bij een andere leverancier. Het risico is wel dat de tarieven in een onrustige markt kunnen fluctueren. ‘Als je zekerheid wilt, is een vast contract verstandig’, zegt Oskam van Gaslicht.com. ‘Bijvoorbeeld als je bang bent dat de prijzen nog verder gaan stijgen.’ Maar als je de prijs voor een jaar vastlegt en de tarieven dalen dan betaal je meer dan nodig.

Mag een leverancier zonder waarschuwing ineens met een enorm hoge jaarafrekening komen, ook als het verbruik niet gestegen is?

Nee, de energieleveranciers hebben een verplichting om hun klanten tussentijds in te lichten over stijgende prijzen. ‘Wij geven altijd een advies voor het termijnbedrag’, zegt een woordvoerder van Eneco. ‘De klant kan dat bedrag binnen een bepaalde marge aanpassen. Bij een laag bedrag zeggen we er altijd bij dat de kans dan groot is dat je aan het eind van het jaar bij moet betalen.’

Wat voor regelingen zijn er vanuit overheden om de pijn te verzachten voor consumenten?

Sinds begin dit jaar worden de stijgende energierekeningen deels gecompenseerd door de overheid. Een gemiddeld huishouden krijgt in 2022 rond de 550 euro korting op de energiebelasting. Dat is al verrekend in de tarieven.

Daarnaast wil het kabinet vanaf 1 juli een halfjaar lang een korting geven op de btw op energie. De btw zou dan van 21 procent naar 9 procent gaan. Hierdoor betalen huishoudens gemiddeld in die periode 140 euro minder. Dit plan moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer en is nog niet doorberekend in de tarieven.

Huishoudens met een laag inkomen (niet meer dan 27 duizend euro) kunnen bovendien een compensatie aanvragen bij de gemeente van 800 euro. ‘Als je te veel verdient om daarvoor in aanmerking te komen, is het toch zinvol om te informeren naar andere mogelijkheden’, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. ‘Gemeenten ondersteunen bijvoorbeeld energiezuiniger wonen. Vaak via een Energieloket.’