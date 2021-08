Moet de bonus voor een olympische medaille belastingvrij zijn?

Iemand die met een handboog twee pijlen in de tien schiet en daarmee een zilveren medaille behaalt, wordt met trompetgeschal in Scheveningen binnengehaald en door de media op een huizenhoog voetstuk geplaatst.

Een politicus die probeert een uitweg te vinden in de chaos van de coronacrisis, wordt door media op de hak genomen, zo niet neergesabeld als zakkenvuller en witteboordencrimineel.

Het is ook niet zo vreemd dat er in dit land een overvloed is aan sporthelden en een groot tekort aan politieke helden. Het bizarre is dat de sporthelden in een achterafkamertje worden geselecteerd voor olympische deelname, terwijl de politieke anti-helden door het volk zelf zijn verkozen.

Het zwart-witdenken in Nederland is door toedoen van de sociale media en Johan Derksen enorm toegenomen. Er zijn helden of schurken. Tegenover de ene groep gedragen de media zich als schoothondjes, tegenover de andere als pitbulls. Nederlanders die zo goed mogelijk hun werk proberen te doen en af en toe fouten maken, tellen niet mee. Voor de helden moet iedereen de rode loper uitrollen.

Belastingconsulent Wiebe Brink van Ernst & Young is een lobby gestart om het prijzengeld van de olympische deelnemers belastingvrij uit te keren. Omdat een medaille zelf niet meer dan 300 euro aan goud bevat, krijgen de olympische atleten ook flinke premies van NOCNSF uitgereikt. Goud levert een bonus van 30.000 euro op, zilver van 22.500 euro en brons van 15.000 euro. Daar moeten sporters gewoon inkomstenbelasting over betalen. Dat vindt de consulent onredelijk, omdat zij zoveel voor de natie betekenen.

Olympische atleten ontvangen al afhankelijk van de leeftijd een stipendium tot 2500 euro per maand die door de gemeenschap wordt opgebracht. Daarnaast hebben de meesten nog privésponsors. Het is echt geen sappelen voor olympische sporters, hoewel er uiteraard enorme verschillen zijn tussen de ene sport – zeg: de tennissers, golfers en in mindere mate ook hockeyers – en de andere: gewichtheffers en boogschutters. Maar er is geen enkele reden om voor topsporters een uitzondering te maken van de Nederlandse belastingplicht. Ook in bijna alle andere landen in de wereld moeten olympiërs gewoon belasting betalen over hun bonus. Nederland zou een soort belastingparadijs voor topsporters worden als er zo’n ontheffing wordt ingevoerd. Overigens valt het te betwijfelen of de echte grootverdieners – Sifan Hassan met mogelijk drie keer goud – wel belasting hier zullen betalen. Die woont en traint in de VS.

Uitzonderingen voor de al geprivilegieerde en op een voetstuk gezette categorie van topsporters is onwenselijk. Politici die continu spitsroeden lopen, moeten ook gewoon belasting betalen. Als er uitzonderingen moeten worden gemaakt, zou dat voor de tienduizenden anoniemen in de zorg moeten zijn.

Maar die zijn uiteraard geen klant bij Ernst & Young.