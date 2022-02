Moet beleggen in wapentuig worden omarmd?

‘Ach, het is oorlog. Is toch een leuk feest?’, zegt Rutger Hauer tegen een landverrader met wie hij de tango danst in de film Soldaat van Oranje.

En dat geldt zeker voor wapenfabrikanten die de koersen omhoog zien schieten. Sinds Poetin zijn bedoelingen niet meer onder stoelen of banken steekt, haast iedereen zich om met enorme herbewapeningsplannen te komen. Of worden wapens aan de Oekraïne te leveren. De beurskoersen van ‘s werelds grootste wapenfabrikanten schoten eind vorige week omhoog, terwijl de andere fondsen die vooral floreren in vredestijd naar beneden schoten. Lockheed Martin, die onder meer JSF-gevechtsvliegtuigen maakt, steeg met 5 procent. Raytheon, producent van de kruisraketten en Stingers, zelfs met 7 procent.

Dat brengt beleggers in verlegenheid. De afgelopen jaren waren beleggingen in wapenfabrikanten voor veel institutionele beleggers zoals verzekeraars of pensioenfondsen not done. Dat was maatschappelijk nog kwalijker dan beleggingen in legbatterijen, tabaksfabrikanten, kolencentrales of oliebedrijven. Wie het wel durfde kwam op de zwarte lijst te staan van allerlei idealistische vredesorganisaties als Pax die riepen dat deze wapens werden gebruikt voor het doden van onschuldige burgers in landen als Jemen, Irak of Somalië. Banken als NIBC, de Volksbank - onder meer moeder van ASN - en Triodos Bank klopten zich op de borst geen cent in de wapensector te beleggen.

Dat idealisme kostte rendement. Want wapenfabrikanten waren in de afgelopen twintig jaar dankzij het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten goede beleggingen. Wie in 2001 tienduizend euro investeerde in aandelen van de vijf grootste Amerikaanse wapenfabrikanten, zou de waarde daarvan hebben zien vertienvoudigd. In dezelfde periode verzesvoudigde de S&P 500 - de brede Amerikaanse marktindex. De vijf wapenfabrikanten deden het op de beurs bijna twee keer zo goed. Naast Raytheon en Lockheed Martin, de grootste wapenfabrikant ter wereld, zijn dat Boeing (gevechtstoestellen, drones en militaire helikopters), General Dynamics (tanks en onderzeeërs) en Northrop Grumman (B2-bommenwerpers en Awacs-systemen),

In 2019 riepen 140 vermogensbeheerders nog op wapenfabrikanten uit de beursindices te verwijderen. Nogal wat pensioenfondsen beleggen rechtstreeks of via derivaten in allerlei indices van S&P Dow Jones, Morgan Stanley en Stoxx, waardoor ze met hun resultaten keurig in de pas blijven met het marktgemiddelde. Maar als ze uit principe niet in wapentuig wilden investeren kwamen ze daardoor in problemen, omdat er wel eens een klein stukje in kon zitten.

Maar nu lijkt het tij om te slaan. Zelfs de pacifisten binnen GroenLinks zijn ineens voorstanders van het versterken van de defensie. Drie jaar geleden werd de Amerikaanse president Trump nog weggehoond toen hij Europa vroeg minimaal 2 procent van het bbp uit te geven aan defensie. Nu zijn de Navo-landen bereid het driedubbele te doen. Zelfs Duitsland dat toen de grootste mond opzette tegen Trump, wil ineens 100 miljard euro in de Bundeswehr steken.

In een week is alles veranderd. De strijd tegen klimaatverandering, pandemieën, grensoverschrijdend gedrag en ongelijkheid zijn van de agenda geveegd. ‘Onderwijs, onderwijs, onderwijs’, dat partijen als D66 als prioriteit van de daken schreeuwde, maakt plaats voor ‘defensie, defensie, defensie’.

Een leuk feest is anders.