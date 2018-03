Moederbedrijf Nuon gaat eerste subsidieloze zeewindpark bouwen. Hoe kan dat?

Kan het nog goedkoper?

De kosten voor het bouwen van windparken op zee zijn spectaculair gedaald: met 40 procent in vier jaar. Sommige oorzaken van die daling bestaan nog steeds: bouwers leren van hun beginnersfouten en worden efficiënter. De verwachting is dat dat leerproces door gaat, misschien iets trager.



Ook de markt zat erg mee. De rente was heel laag (cruciaal voor windturbines), staal was goedkoop en de diensten van offshore-bedrijven ook, aangezien er een grote overcapaciteit is.



Dat al die markten op termijn eenstemmig blijven meezitten, lijkt onwaarschijnlijk, maar er zijn wel nieuwe hoopgevende ontwikkelingen voor de exploitanten van windmolens. Molens worden steeds groter en efficiënter. En, zegt Hans van Cleef van ABN Amrobank, stroom uit concurrerende bronnen zoals kolen en gas, zal duurder worden. Dat komt doordat de prijs van CO2-rechten (centrales moeten die betalen voor de uitstoot van een ton CO2) stijgt. Het afgelopen jaar verdubbelde die al tot 11 euro. Bovendien stijgt de prijs van stroom voor het eerst in jaren, onder meer doordat gas duurder wordt. Goed nieuws voor de windmolenaars, want hun concurrentiepositie wordt sterker.