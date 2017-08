Modeketen Tuunte brak met afprijscultuur, maar ging toch failliet

De keten heeft zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan het veranderende retaillandschap Louis van Andel, directeur

De Tuunte-directeur besefte toen al dat zijn stap de keten de kop zou kunnen kosten. Als dat zou gebeuren, dan moest het maar zo zijn, zei hij indertijd. Dat het bedrijf tien maanden later inderdaad kapot is, heeft honderden oorzaken, aldus Van Andel dinsdag. Zijn afwijkende prijsbeleid heeft meegespeeld, maar er is meer. 'Zoals ook de stelling dat onze investeerders de stekker uit Tuunte hebben getrokken, te kort door de bocht is.'



Tuunte trachtte bergop te overleven door zichzelf opnieuw uit te vinden: een eigenzinnig modemerk, met een eigen label en het accent op duurzaamheid, kwaliteit en de vrouwelijke consument. De transitie kostte te veel tijd, zegt Van Andel. En daarvoor ontbrak het geld.



'De keten heeft zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan het veranderende retaillandschap.' Overleven in provinciesteden is ongelooflijk moeilijk, beklemtoont hij. 'De aantrekkingskracht van winkelstraten in nabije grote steden is enorm. Jonge consumenten shoppen liever in Arnhem dan in Doetinchem.'