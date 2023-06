Mobiliteitsalliantie pleit voor herverdeling gelden Klimaatfonds

Ook de ANWB wil de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker maken. Beeld ANP / ANP

Volgens de alliantie wordt van het huidige Klimaatfonds met een omvang van 35 miljard euro slechts 1,7 procent van het beschikbare budget uitgetrokken voor het verduurzamen van mobiliteit, terwijl de sector 18 procent van de CO2-reductie voor zijn rekening neemt.

De Mobiliteitsalliantie stelt dat de huidige verhoudingen scheef zijn en pleit voor een meer evenwichtige verdeling van het beschikbare geld. Marga de Jager, voorzitter van de alliantie, zegt dat de oproep nodig is om burgers en bedrijven mee te krijgen in de klimaattransitie. ‘Elektrische voertuigen zijn voor veel mensen nog steeds onbetaalbaar, daar moeten we maatregelen voor treffen.’

Gewichtscorrectie

Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, pleit De Jager voor een gewichtscorrectie voor elektrische auto’s zodat de motorrijtuigenbelasting (MRB) betaalbaar blijft. Elektrische voertuigen zijn zwaarder door hun batterij. De maandelijkse MRB zou voor een elektrische auto 60 procent hoger uitvallen dan voor een benzineauto van vergelijkbare grootte. Dit weerhoudt veel consumenten ervan een (tweedehands) elektrische auto te kopen. De overheid moet flexibeler omgaan met de motorrijtuigenbelasting, aldus De Jager.

Joris Schouten, woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), zegt dat het kabinet begrip heeft voor de oproep van de Mobiliteitsalliantie. Schouten stelt dat het kabinet ernaar streeft de klimaatdoelen te halen en dat er vrij recent een ‘goed pakket aan maatregelen’ is gepresenteerd. ‘In oktober komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport waaruit blijkt of wij goed op weg zijn. Mochten we niet op koers liggen, is het kabinet bereid in gesprek te gaan over het huidige beleid.’

Schouten meent dat de teruggelopen inkomsten uit accijns bij de motorrijtuigenbelasting volgens de huidige begrotingsregels direct gedekt moeten worden. ‘Het was voor het kabinet geen optie om die kosten af te wentelen op de benzine- of dieselrijder. Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto voor bijvoorbeeld werk.’