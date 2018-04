Mobiel inchecken met je telefoon: miljoenen euro's kostende proef faliekant mislukt

Innovatie

'Deze technologie is uiteindelijk niet geschikt om breder uit te rollen', zegt woordvoerder Maarten Bijl van Translink. 'Een proef kan ook mislukken, dat hoort bij innovatie. We hebben ervan geleerd en gebruiken de ervaringen in onze zoektocht naar geschiktere technologieën.' Volgens Bijl is de gebruikte techniek, gebaseerd op het hebben van een fysieke chip op de simkaart van een telefoon, te complex gebleken. 'Het aanmeldproces was daardoor te ingewikkeld voor reizigers.'



Wie doorzette en de app werkend kreeg, was in de meeste gevallen tevreden, zegt Bijl. '89 procent van de gebruikers beoordeelde onze app met een 7 of hoger.' Die resultaten stemmen hoopvol voor een volgende proef met mobiel inchecken in het openbaar vervoer. Bij zo'n toekomstige poging wil Translink het aanmeldsysteem niet meer baseren op een fysieke chip, maar op software in de telefoon.