Misschien kunnen accountants beter loodgieters worden of ic-verpleegkundigen

Net als loodgieters of ic-verpleegkundigen zijn er ook geen accountants meer te krijgen. Bedrijven in Nederland kunnen daardoor de wettelijke verplichte controle van de jaarrekening, de zogenoemde audit, niet meer laten doen.

Vorige week luidde ING de noodklok. Er komen steeds minder accountants van de zogenoemde Nivra-opleiding. Die opleiding is zo lang en uitputtend dat de huidige Generatie Z al op voorhand de handdoek in de ring gooit. Babyboomers en de generatie X wilden zich nog wel elf jaar lang elke avond in een studeerkamertje opsluiten en zich alle pleziertjes ontzeggen, zeker als een partner de gezinstaken op zich nam. Maar in deze tijd van emancipatie en beroepsmobiliteit is dat even buitenissig als de zondagse kerkgang.

En degenen die de opleiding nog wel afmaken, stappen meteen de consultancy in. Dat is niet alleen lucratiever dan het afvinken van journaalposten, maar geeft ook minder kans op brokken maken. Het aantal accountantskantoren dat controlewerk doet, is met 20 procent afgenomen. Het aantal bedrijven dat er een nodig heeft, steeg juist met 10 procent.

Het gebrek aan accountants is volgens ING deels het gevolg van een imagoprobleem. Hun werk wordt als saai gezien. Daarnaast zijn accountants geliefde zondebokken geworden als bedrijfsbestuurders ongelukken begaan. Als er van een kale kip niets meer te plukken valt, kloppen crediteuren en beleggers nogal eens bij de accountants aan die beter hadden moeten opletten. Bij elk groot bankroet - van woningbouwcorporatie Vestia tot de Duitse ict-gigant Wirecard - ligt de accountant onder vuur. Uit onderzoek van waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat op eenderde tot de helft van de audits wel het een en ander is aan te merken.

Misschien is het hele systeem ondeugdelijk en moet de druk op accountants worden verlicht. Het is op zichzelf al een paradox dat private bedrijven - want dat zijn accountants - publieke taken moeten doen. Niemand zou erover peinzen de rechtspraak over te dragen aan een privaat bedrijf. Accountants worden ingeschakeld en betaald door de bedrijven, maar moeten een nutsfunctie vervullen. En dat leidt tot belangenverstrengeling waardoor het eindresultaat op voorhand onbetrouwbaar is.

Er zijn twee oplossingen. Of het wettelijk verplichte controlewerk wordt overgedragen aan ambtelijke diensten die het deels - de Belastingdienst - toch al doen. Of de accountantsverklaring wordt afgeschaft. Bedrijven mogen naar eigen goeddunken een boekenonderzoek door een buitenstaander laten doen - omdat beleggers, crediteuren of eigen medewerkers dat willen - maar zijn er niet meer toe verplicht. Dan wordt tenminste niemand meer op het verkeerde been gezet.

Het schept lucht in de beroepsgroep. En de accountants zonder werk kunnen altijd nog loodgieter of ic-verpleegkundige worden. Het is niet minder fascinerend en nuttig werk.