Ministerie in gesprek met Rivian, Amerikaanse sensatie in e-auto’s, over vestiging in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken is in gesprek met de Amerikaanse autobouwer ­Rivian over productie van zijn elektrische auto’s in Nederland. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad (FD).