Minister verwerpt kritiek eigen inspectie op ‘onterechte’ ontslagen om bedrijfseconomische redenen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) voelt er niets voor om het UWV scherper te laten controleren of werkgevers wel de waarheid spreken als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen de laan uitsturen.

De bewindsman verwerpt kritiek van de inspectie van zijn eigen ministerie op de uitkeringsinstantie, die sinds 2015 is belast met het beoordelen van ontslagaanvragen. De inspectie vindt dat het UWV te vaak zijn oren laat hangen naar de werkgever.

Tot die conclusie komt de inspectie SWZ na onderzoek naar de werkwijze van het UWV. Er werden 55 dossiers van ontslagen werknemers bekeken, behandelaars bij het UWV ondervraagd en een enquête gehouden onder ruim 2.100 mensen die tussen juli 2015 en juli 2016 werden ontslagen, van wie een derde reageerde. Werkgevers werden niet in het onderzoek betrokken.

Nieuwe vacature

In de enquête zegt een derde van de ondervraagden dat de bedrijfseconomische redenen die hun werkgever aanvoerde voor het ontslag niet klopten. Een deel van de oud-werknemers constateert dat hun voormalige bedrijf binnen een half jaar na het ontslag vacatures aanbood die sterk leken op hun oude functie. Het merendeel zag ook dat die vacatures door anderen zijn opgevuld.

Dat laatste is pikant. Als een bedrijf een vergunning krijgt, ontslag verleent en binnen korte tijd weer vacatures openstelt voor nagenoeg dezelfde functie, schrijft de wet voor dat de ontslagen werknemer de mogelijkheid moet krijgen om weer in dienst te treden.

‘Gaat niet om waarheidsvinding’

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schuift de conclusies van zijn eigen inspectie grotendeels opzij. Volgens Koolmees ‘gaat het bij de beoordeling door het UWV niet om de waarheidsvinding, maar om zorgvuldig handelen’. Het is de plicht van werkgevers om alle gegevens te verschaffen die voor een beoordeling van de ontslagaanvraag nodig zijn. ‘Nadere verificatie die door werkgever en werknemer wordt verstrekt heeft geen toegevoegde waarde en zal de procedure bovendien aanzienlijk en onnodig vertragen.’ Er zijn ook nauwelijks klachten, aldus Koolmees.

Over de uitkomsten van de enquête onder ontslagen werknemers die zien dat hun oude functie weer is opgevuld, zegt de minister dat ‘op basis van percepties geen nadere conclusies kunnen worden getrokken’. Als ze vinden dat ze recht hebben op hun oude functie kunnen ze volgens Koolmees een beroep doen op de voorwaarde voor wederindiensttreding of naar de rechter stappen en herstel van hun dienstverband eisen. Het UWV moet wel de informatie aan ontslagen werknemers verbeteren.