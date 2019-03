Minister Schouten: deel pulsvissers mag nog een aantal maanden doorvaren

Nederlandse pulsvissers aan het werk op hun boot. Beeld ANP

In februari stemden de EU-lidstaten voor een verbod op de pulsvisserij per 1 juli 2021, ondanks hardnekkige tegenstand van Nederland en zijn circa 80 pulsvissers. Maar omdat het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie nog over het verbod moeten stemmen, lopen de onderhandelingen formeel nog steeds. Met het verlengen van de circa 30 aflopende vergunningen maakt Schouten daar handig gebruik van.

In de brief toont de minister nogmaals haar verontwaardiging over het EU-besluit om het vissen met elektrische schokjes een halt toe te roepen. Het verbod, dat er kwam na een lobby van Frankrijk en de milieubeweging, is volgens haar een ‘onterecht en onbegrijpelijk besluit’ en ‘een grote teleurstelling’. Het pulstuig zou juist beter zijn voor het leven onder water dan het sleepnet met zware kettingen waarmee traditioneel platvissen als schol en tong worden gevangen. ‘Ik begrijp dan ook heel goed dat dit besluit u als visserman en uw familie bijzonder raakt.’

Met het verlengen van de vergunningen stoot Schouten de EU niet voor het hoofd, zegt een woordvoerder van haar ministerie. ‘Het gaat om twee maanden, dus het is niet iets blijvends. De minister vindt het een kwestie van goed bestuur dat vissers die eerst dachten dat ze hun vergunningen konden behouden, de tijd krijgen om de boel om te bouwen.’

Hij wijst op een motie waarin de Kamer de minister opriep om het maximaal haalbare te doen voor de pulsvissers. ‘Maar anders had ze het ook gedaan. De minister heeft hart voor deze business.’

Financiële steun

Met de introductie van de ‘pulswing’ in 2008 halveerde het brandstofverbruik en de schade aan de zeebodem. Ook liep de ongewenste bijvangst sterk terug. Nederland breidde de vloot snel uit, maar verloor daarbij de bezwaren van EU-landen als Frankrijk uit het oog. Zij zagen in het pulsvissen juist een wrede vismethode: vissoorten als de kabeljauw, die als bijvangst wordt gevangen, zouden lijden onder de elektrische schokken.

Na 1 juni is het definitief voorbij voor de meeste pulsvissers. Maximaal 7 van hen mogen tot en met juli 2021 de zee op, veel minder dan de helft van de vloot waar het kabinet eerder op hoopte. Na de zomer van 2021 kunnen maximaal 6 vissers met elektrische schokjes blijven vissen, mits zij voldoen aan strenge wetenschappelijke vereisten.

Dat is een forse klap voor de Nederlandse pulsvisvloot, die de afgelopen jaren flink investeerde in de methode. Eerder trok Schouten daarom 15 miljoen euro uit voor de vissers die worden getroffen door het verbod.