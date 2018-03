Minister Schouten betuigt spijt van uitspraken over kalverfraude: 'Ik heb de impact onderschat'

Onvoldoende informatie

Donderdag schreef Schouten in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de blokkade bij 1.700 bedrijven heeft opgeheven. Deze bedrijven hebben de fouten in hun administratie hersteld. Daarbij maakt de minister overigens wel de kanttekening dat zij niet weet of die bedrijven geen kalverfraude hebben gepleegd. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. De minister kan niet zeggen hoe lang dit gaat duren.



Van de resterende 400 melkveehouders zijn 190 wel beoordeeld, maar is de aangeleverde informatie onvoldoende, of is een bezoek nodig om de administratie kloppend te maken. Bij de overige nog geblokkeerde bedrijven is meer tijd nodig om te achterhalen wat er mis is, of hebben de betreffende boeren nog geen actie ondernomen om de blokkade op te heffen. Naar aanleiding van alle commotie rond kalverfraude hebben, boven op de 1.700 gedeblokkeerde bedrijven, nog eens 650 andere boeren uit eigen beweging hun administratie aangepast.