Minister Hoekstra vraagt opheldering over plots vertrek topvrouw ABN Amro

Jeroen Dijsselbloem eiste dat een vrouw de baan zou krijgen

ABN Amro bevestigt dat de bestuursstijl van Zoutendijk 'onderwerp van gesprek' is geweest en dat die discussie 'heeft bijgedragen' aan haar besluit om zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn, die juli dit jaar ingaat. Minister Hoekstra zal betrokken zijn bij de benoeming van Zoutendijks opvolger, laat hij in een reactie weten. 'Ik heb er vertrouwen in dat de raad van commissarissen het opvolgingsproces voor de positie van president-commissaris voortvarend in gang zet.'



Zoutendijk, tot die tijd een onbekend gezicht in de Nederlandse bankensector, trad in 2014 aan als commissaris bij ABN Amro.



Ze werd twee jaar later president-commissaris, als eerste vrouw bij een Nederlands topbedrijf. In de dertig jaar ervoor werkte ze over de hele wereld als zakenbankier. Ze kwam in het vizier voor een topfunctie bij ABN toen Jeroen Dijsselbloem, destijds minister van Financiën, eiste dat een vrouw de baan van commissaris zou krijgen.