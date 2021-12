Minister De Bruijn zet wet aanvoerketens door, tot verdriet van de bedrijvenlobby

Beeld AP

Daarmee legt De Bruijn, tot vreugde van maatschappelijke organisaties en verdriet van de bedrijvenlobby, een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) grotendeels naast zich neer. Dat advies was ‘uitsluitend’ beperkt tot wetgeving in Europa, niet in Nederland.

De wet is bedoeld om arbeids- en milieuomstandigheden in met name ontwikkelingslanden te verbeteren, waar grondstoffen worden gedolven en producten voor westerse consumenten worden gemaakt. Bedrijven zouden worden verplicht daar veel meer toezicht op te houden en informatie over te verstrekken.

Critici van het SER-advies wezen er al op dat de doorverwijzing naar Brussel tot jaren uitstel zou leiden. Dat bleek eerder deze week: plotseling verdween een, na maanden vertraging, voor 8 december aangekondigde richtlijn van de agenda van de Europese Commissie. Nu is het wetsvoorstel ‘tot het voorjaar’ uitgesteld.

Zelf het voortouw nemen

De Bruijn zei donderdagavond ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over het uitstel en concludeerde dat Nederland nu zelf het voortouw moet nemen. Hij wil geen tijd verliezen, en hiermee de druk op Brussel opvoeren. Frankrijk en Duitsland hebben overigens ook al eigen wetten op dit vlak aangenomen.

Maatschappelijke organisaties reageerden verheugd. ‘Dit is een zeer belangrijke stap om ervoor te zorgen dat verantwoord en duurzaam ondernemen in wereldwijde ketens de norm wordt’, zegt Manon Wolfkamp van het MVO Platform, een netwerk van organisaties die hiermee begaan zijn. ‘Minister de Bruijn toont hiermee leiderschap en houdt zich aan zijn woord.’

‘Dit is een heel mooie wending voor mensenrechten en eerlijke handel wereldwijd’, zegt Maria van der Heijden van MVO Nederland, een club bedrijven die zich progressiever opstelt dan VNO-NCW.

Van der Heijden zat in een commissie van de SER die eerder dit jaar het advies hierover voorbereidde, maar die vervolgens werd gepasseerd, na een lobby van bedrijven. Vorige maand waarschuwde zij dat de Europese focus zou leiden tot jaren vertraging.

De bedrijven die zich toen in hun nopjes toonden – ‘We maakten ons grote zorgen dat Nederland het voortouw zou nemen’, zei Anne Griffioen van Evofenedex, de club van handels- en transportbedrijven, vorige maand tegen de Volkskrant – zijn nu teleurgesteld. ‘Evofenedex is verrast door deze koerswijziging van het kabinet. De hoofdaanbeveling uit het recente SER-advies, de focus op Europees beleid, komt hierdoor onder druk te staan.’