Minder winst voor investeringsfonds HAL, eigenaar van onder meer Coolblue en sinds kort Boskalis

Een pakketjessorteerder in het Tilburgse magazijn van internetwinkel Coolblue. Beeld ANP / ANP

Hoewel de netto vermogenswaarde toenam met 220 miljoen euro, daalde de waarde van HAL licht tot 13,087 miljard euro. Dat komt onder meer door het uitkeren van dividend en de inkoop van eigen aandelen. In 2021 werd de totale marktwaarde van alle bedrijven in het fonds van HAL vastgesteld op 13,111 miljoen euro.

HAL Investments werd in 1989 opgericht, nadat de Rotterdamse familie Van der Vorm de Holland-Amerika Lijn voor 1,2 miljard euro had verkocht aan een Amerikaans concern. Alle aandelen van houdstermaatschappij HAL Holding, dat geregistreerd is op Curaçao en wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Monaco, zijn in handen van HAL Trust. HAL Investments heeft ook een vestiging in Rotterdam.

De familie Van der Vorm is volgens zakenblad Quote na de Brenninkmeijers de op één na rijkste familie van Nederland, Martijn van der Vorm voert als voorzitter van de raad van commissarissen nog altijd de regie over de investeringsmaatschappij. HAL bezit aandelen in tal van (al dan niet beursgenoteerde) bedrijven en is onder meer eigenaar van FD Mediagroep, Coolblue en sinds vorig jaar ook baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis.

Overnames

HAL was al sinds 1989 grootaandeelhouder van Boskalis. Na een steekspel over de prijs van het aandeel kostte de aankoop van de resterende aandelen kostte nog eens 2,25 miljard euro. HAL maakte deze maand ook bekend dat het voor minstens 300 miljoen euro IQIP, het kroonjuweel van scheepsbouwer Royal IHC, overnam. HAL meldt verder een fors verlies bij bij tankopslagbedrijf Vopak.

In een toelichting op de jaarcijfers uit HAL ‘zijn grote zorgen’ over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. HAL zegt 19 miljoen euro aan obligaties te hebben afgeschreven in Rusland. Met Vopak, brillenconcern Safilo en Pro Gamers Group behaalde HAL in 2021 nog een jaaromzet van 80 miljoen euro.

HAL noemt eerst de oorlog en spreekt vervolgens over het ‘conflict’ tussen Rusland en Oekraïne, waardoor vooral Pro Games Group veel inkomsten zal wegvallen. Ook moest HAL het bedrijf Atlas Professionals met 75 werknemers verhuizen uit de Oekraïense havenstad Odesa. Daarnaast meldt HAL dat Broadview Holding in 2022 veel te lijden had van de inflatie.

Mede door de overname van Boskalis had HAL eind 2022 veel minder in kas, de liquiditeitenportefeuille daalde met 2,3 miljard tot 3,3 miljard euro. HAL keert over 2022 een iets lager dividend aan de aandeelhouders uit van 5 euro per aandeel, in 2021 was dat 5,70 euro.