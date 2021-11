Minder hypotheken met garantie afgesloten doordat huizenprijzen zo gestegen zijn

Door het tekort aan woningen stijgen de prijzen. Beeld Anton Kappers

Bovendien kiezen kopers die een woning onder de kostengrens weten te bemachtigen minder vaak voor een NHG-garantie. NHG noemt dat een zorgelijke ontwikkeling omdat het aantal kwetsbare consumenten hierdoor groeit. ‘Juist deze groep van consumenten zonder of met een beperkte overwaarde is kwetsbaar.’

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan. Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek kan worden afgelost.

Het aantal hypotheken dat in het derde kwartaal werd afgesloten met een NHG-garantie daalde met 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ‘Juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk’, zegt risicomanager Bjorn Jonkergouw van NHG in een toelichting tegen persbureau ANP.

Woningtekort

De oplossing is volgens hem extra woningen creëren. NHG is dan ook blij dat het demissionaire kabinet daarvoor geld heeft gereserveerd voor de begroting van volgend jaar.

NHG maakte in september bekend dat de kostengrens in 2022 stijgt naar 355.000 euro. ‘Met een naar verwachting gemiddelde huizenprijs van 417.500 euro blijft het aantal beschikbare huizen onder de kostengrens in 2022 beperkt’, aldus NHG. Het verder verhogen van de kostengrens is volgens Jonkergouw geen oplossing omdat het de doelgroep niet zou helpen.