Miljoenenstrop dreigt door cryptocrisis, maar het Amsterdamse Bitvavo geeft geen krimp

Mark Nuvelstijn, een van de oprichters van Bitvavo, in 2021 in zijn Amsterdamse kantoor. Beeld ANP

Als jullie vragen hebben over wat er gebeurt in de cryptowereld, gebruik ons dan als kennisbron, benadrukt Bitvavo-ceo Mark Nuvelstijn (30) een half jaar geleden in een kennismakingsgesprek met de Volkskrant. ‘En als je een snel antwoord wil, mag je me gewoon appen.’ Door de stormachtige groei is Bitvavo, op dit moment het grootste crypto-handelsplatform van Nederland, dan net verkast naar een hagelnieuw kantoor aan de Amsterdamse Keizersgracht. De kartonnen dozen zijn nog onuitgepakt, maar de vergaderzalen hebben wel al de namen van bekende crypto’s, zoals bitcoin en ethereum.

Achteraf bekeken had er een belangrijke toevoeging bij zijn opmerking gemoeten, namelijk ‘behalve als het over onszelf gaat’. Op een appje met vragen over de gevolgen van wat zich bij cryptohandelshuis Genesis afspeelt voor Bitvavo, komt een kort antwoord: of we die naar de woordvoerder kunnen sturen. Die wil geen telefoonnummer geven. Alles moet per mail. Het bedrijf ‘kan helaas niet ingaan op jullie verzoek voor een interview met Mark’, maar op de andere vragen volgen wel antwoorden. Schriftelijk, uiteraard.

Glijvlucht

Dinsdag werd bekend dat Bitvavo een verlies van 84 miljoen euro riskeert op klantengeld dat is uitgeleend aan Genesis. Die firma raakte in de problemen door zijn leningen aan FTX, het cryptobedrijf van Sam Bankman-Fried dat in november plots in elkaar klapte. Sindsdien zijn alle tegoeden bij Genesis bevroren. Moederbedrijf Digital Currency Group heeft Bitvavo aangeboden om 196 van de 280 miljoen euro terug te sturen. ‘Niet acceptabel’, reageerde de cryptobeurs op zijn website. De crash van FTX volgde op een toch een al woelige periode, waarin de bitcoin na de piek van november 2021 (waarde: ruim 56 duizend euro) in een glijvlucht terecht kwam en inmiddels rond de 16 duizend euro schommelt. Ook andere crypto’s delen in de malaise.

De grote vraag die hierboven hangt: moeten Nederlandse klanten zich zorgen maken? Op het eerste gezicht niet, want Bitvavo heeft beloofd eventuele verliezen te compenseren. Maar wat als het bedrijf daardoor zélf in de problemen komt? Daarover blijft het in de mail vaag. Opmerkelijk, gezien Nuvelstijns pleidooi in juli vorig jaar. ‘Als we willen dat deze industrie groeit en het beter doet dan de huidige, traditionele financiële industrie, dan moet je juist transparant zijn en het beste jongetje van de klas zijn en het voortouw nemen.’

Als Bitvavo inderdaad die ambitie heeft, dan is het eind vorig jaar flink in de fout gegaan. De cryptobeurs met ruim een miljoen Nederlandse klanten zegt dan in eerste instantie geen geld aan Genesis geleend te hebben, maar dat blijkt later niet waar. Hoe vergeet je een lening van 280 miljoen euro, op een totaal beheerd vermogen van zo’n 1,6 miljard euro? Schriftelijk antwoord: ‘We betreuren dat hier onduidelijkheid over is ontstaan.’

Het is niet de enige keer dat het misgaat in de communicatie. Midden december vraagt zakenblad Quote of Bitvavo 280 miljoen op de plank heeft liggen om een mogelijk verlies op te vangen. ‘Ja’, reageert Nuvelstijn onomwonden. Daar moet de dertigjarige ceo een week later na vragen van Het Financieele Dagblad van terugkomen. Volgens de jaarrekening bedroeg het eigen vermogen eind 2021 krap 34 miljoen euro. Samen met de winst van vorig jaar telt dat op tot een kleine 100 miljoen euro eigen middelen.

Iets met ‘bit’ erin

Om het resterende gat van 180 miljoen op te vullen, zeggen Nuvelstijn en zijn twee medeoprichters toe om indien nodig ruim 100 miljoen aan eigen vermogen in het bedrijf te pompen. Daarnaast zijn er onder meer voor 70 miljoen euro aan kredietlijnen bij banken.

Nuvelstijn is mede-oprichter van Bitvavo, maar het avontuur begint bij zijn twee compagnons, Tim Baardse en jeugdvriend Jelle de Boer. Waar Nuvelstijn, met zijn studies bedrijfskunde en recht, het zakelijk brein is, zijn de twee informaticastudenten de nerds. Baardse en De Boer zijn zoals zoveel anderen geïnteresseerd in crypto’s en investeren erin. Aanvankelijk voor zichzelf, vervolgens voor steeds meer vrienden. Want hé, wie wil er nou niet geld verdienen zonder er moeite voor te doen?

Zo maakt ook Mark geld over aan de twee, en zij kopen er crypto’s voor: ‘Ik was gewoon te lui om het zelf uit te zoeken’. Baardse en De Boer houden alles netjes bij in een Excel-bestand. Het brengt de twee op een idee: blijkbaar is er een markt voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in crypto’s, maar geen zin hebben in al het gedoe eromheen.

Zo begint in 2018 het bedrijf, en de twee programmeurs vragen Nuvelstijn erbij vanwege zijn bedrijfsmatige en juridische expertise. Lang hoeft hij er niet over na te denken: hij wilde toch altijd al een eigen bedrijf beginnen. Bitvavo wordt de naam. Puur praktisch, zegt Nuvelstijn: ‘We wilden iets met ‘bit’ erin terwijl de domeinnaam niet al te lang mocht zijn. Bitvavo was nog beschikbaar.’

De belofte aan de klant is een ‘one-stop shop’: die kan niet alleen crypto’s zoals bitcoin kopen en verkopen, maar ook zijn virtuele bezittingen bij Bitvavo stallen in een zogenoemde wallet. Een alternatief is een wallet in eigen beheer, maar dat is meer gedoe. Het gegeven dat Bitvavo alles in één pakket aanbiedt is een van de redenen van de onstuimige groei die het bedrijf doormaakt. Inmiddels heeft het naar eigen zeggen zo’n 40 procent van de Nederlandse markt in handen. Alleen al in Nederland nemen een miljoen klanten diensten af bij Bitvavo.

In eerste instantie leunt Bitvavo nog op grote internationale handelsplatformen als Coinbase, Kraken en Bitstamp. Nuvelstijn en zijn vrienden kopen daar crypto’s, om ze met marge door te verkopen aan hun Nederlandse klanten. Later bouwt Bitvavo een eigen technisch platform, om niet meer afhankelijk te zijn van zijn concurrenten.

Hoofdsponsor KNVB

Voor de implosie van FTX maakten cryptobeurzen gretig reclame voor hun diensten, ook in Nederland. Niet alleen Bitvavo, maar ook Coinmerce bijvoorbeeld, dat in laagdrempelige spotjes met crypto-opa’s en -oma’s hoge rendementen in het vooruitzicht stelt. Crypto-opa rijdt weg in zijn Tesla. De boodschap is helder: crypto’s schieten wél lekker op. Ook opmerkelijk: Bitvavo wordt mede-hoofdsponsor van de KNVB. Alles om Nederlanders te overhalen in crypto’s te gaan. Het succes groeit. In het nieuwe kantoor zitten inmiddels 195 vaste medewerkers. Maar dan valt in november ineens cryptobeurs FTX om, en volgt een domino-reactie.

De gevolgen laten zich voelen. Het grootste platform van de Verenigde Staten, Coinbase, maakte dinsdag bekend dat het ongeveer 950 werknemers ontslaat, eenvijfde van al het personeel. Dat is volgens topman Brian Armstrong nodig vanwege de recente forse daling van de waarde van veel cryptomunten, waarvan bitcoin en ethereum de bekendste zijn. In juni moesten al zo’n 1.200 werknemers bij Coinbase vertrekken.

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes rekent intussen voor dat Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, in minder dan zestig dagen tijd zo’n 12 miljard dollar van klantenrekeningen heeft zien verdwijnen. Dat is bijna een kwart van het vermogen onder beheer. Bovendien zou de uitstroom versnellen, stelt Forbes, ‘ondanks geruststellingen van ceo Changpeng Zhao dat de situatie gestabiliseerd is’. Het wantrouwen van beleggers is ook te zien in de koers van de Binance Coin. De eigen munt van de blockchain van Binance is in de afgelopen twee maanden met bijna 30 procent gezakt.

Bitvavo blijft van dit alles gevrijwaard, aldus de woordvoerder. Er is ‘geen sprake’ van ontslagen, en het aantal vragen van klanten over de gevolgen van Genesis is ‘minimaal’. ‘Klanten begrijpen dat wij garant staan voor het uitstaande bedrag en de middelen hebben om dat te doen.’

DNB houdt toezicht, maar biedt geen garantie

Het bedrijf benadrukt graag dat het onder het toezicht valt van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat wekt misschien vertrouwen bij klanten, maar het wil niet zeggen dat DNB garant staat voor hun beleggingen. Bitvavo valt niet onder regelgeving rond het beschermen van consumenten en beleggers. Het toezicht door DNB beperkt zich tot witwassen en financiering van terrorisme. Anders dan bij normale banken is er ook geen depositogarantie in geval van een faillissement.

Bij Bitvavo kunnen klanten in dat scenario fluiten naar hun geld. Het is pure speculatie, benadrukt de woordvoerder nogmaals per mail: ‘We zijn een gezond bedrijf.’