Miljoenenclaim tegen Randstad België na het wegsluizen van winst via Zwitserse filialen

Een vestiging van uitzendconcern Randstad in het centrum van Antwerpen. Beeld ANP / Peter Hilz

De Belgische claim is ingediend door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De inspectie spreekt van ‘fiscaal misbruik’, meldt de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Randstad zegt dat het rechtmatig gebruikmaakte van een verdrag tussen België en Zwitserland, dat moet voorkomen dat bedrijven met vestigingen in beide landen dubbele belastingen betalen.

Daarvoor tuigde Randstad een bijzondere constructie op. Een aantal Belgische onderdelen sloot leningen af met Zwitserse aftakkingen van het uitzendbedrijf. De rente over die leningen werd betaald met winst die was gemaakt in België. Door een regeling met de Zwitserse belastingdienst betaalde Randstad maar 1,87 procent belasting op de rente die de Zwitserse vestigingen ontvingen. Zonder dat gunstige akkoord was dat 21,50 procent geweest.

Volgens de Belgische fiscus zijn de leningen bij de Zwitserse Randstad-vestigingen niet noodzakelijk. De constructie is daarmee ‘kunstmatig’ en alleen maar bedoeld om de belastingen te ontduiken. De fiscus eist daarom miljoenen van onderdelen als Randstad Belgium, Tempo-Team nv, Randstad Group Belgium en Randstad HR Solutions. Het uitzendconcern zette vorig jaar 1,6 miljard euro om in België.

‘Multilateraal’ tegen het licht

De belastingclaims volgen op een rechtszaak die de Belgische fiscus eerder dit jaar tegen Randstad had aangespannen en won. Het bedrijf heeft gezegd tegen het vonnis in beroep te gaan. In de tussentijd stuurt Randstad aan op overleg tussen de Belgische en Zwitserse autoriteiten.

Het bedrijf zegt dat het afspraken heeft gemaakt met de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) over de constructie, zegt een woordvoerder tegen De Tijd. ‘Ondanks de rulings van die dienst is de BBI helaas een andere mening toegedaan en wenst men de rechtszekerheid die Randstad kreeg niet te respecteren.’

De BBI zegt dat die afspraken met de FOD Financiën over andere belastingzaken gaan. De dienst gaat ook na of Randstad soortgelijke constructies in andere landen heeft opgezet om winsten weg te sluizen. De BBI heeft instanties elders gevraagd om informatie uit te wisselen zodat de uitzender ‘multilateraal’ tegen het licht kan worden gehouden. Randstad was woensdag onbereikbaar voor commentaar.