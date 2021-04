Miljoenenbonus voor topman Air France-KLM ondanks zwaar verlies en miljardensteun

Benjamin Smith. Beeld EPA

Dat laatste heeft Air France-KLM bekendgemaakt in een toelichting op het jaarverslag dat deze week verscheen. Daaruit viel alleen op te maken dat de langetermijnbonus pas in 2023 zou worden betaald. Het bedrijf zegt verder dat de algemene aandeelhoudersvergadering in mei beslist over de variabele beloning van de topman.

De bonus maakt deel uit van een beloningspakket voor de 49-jarige Canadees, die eind 2018 in dienst kwam van het concern. Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte daar vorig jaar al bezwaar tegen toen duidelijk werd dat de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij de coronacrisis niet zou overleven zonder miljarden aan overheidssteun. Over die hulp liepen destijds nog onderhandelingen tussen het bedrijf en de regeringen in Parijs en Den Haag.

De raad van commissarissen van Air France-KLM bleek de Canadees te willen belonen als hij erin zou slagen om de overheidssteun in de wacht te slepen. Op de aandeelhoudersvergadering vorig jaar mei werd duidelijk dat de Nederlandse staat zich zo’n beetje als enige tegen dit voorstel keerde. 84 Procent van de aandeelhouders stemde in, waaronder de Franse staat. Nederland had een stemrecht van 10,9 procent.

Beroering

De variabele beloning van topman Smith en andere directieleden is niet afhankelijk van de vraag of Air France-KLM winst maakt, maar van doelen als kostenreductie, verlaging van de loonkosten, beperking van investeringen en het behoud van een goed sociaal klimaat bij het bedrijf.

Ben Smith had na alle beroering in april al besloten dat hij hetzelfde loonoffer zou brengen als zijn werknemers: een kwart minder salaris over de periode waarin velen noodgedwongen thuis zitten. Bovendien zou hij afzien van zijn variabele beloning voor 2020. Hij behield zijn ‘extraatje’ van 770 duizend euro voor 2019, boven op zijn jaarsalaris van 900 duizend euro.

Smith wist in de zomer van 2020 ruim 7 miljard euro aan steun los te peuteren bij de Franse regering: 3 miljard in de vorm van een lening en 4 miljard aan kredietgaranties. Nederland zegde 3,4 miljard euro toe, maar verbond daaraan de voorwaarde dat die alleen mocht worden gebruikt om KLM te redden.

Air France-KLM, zo bleek in februari, sloot 2020 af met een verlies van 7,1 miljard euro.