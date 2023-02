Miljardenverliezen bij DNB, maar nul risico op faillissement. Hoe kan dat?

Hoewel insolvabiliteit dodelijk is voor ondernemingen, kunnen centrale banken ook met een negatief eigen vermogen vrolijk voortbestaan. Hoe komt dat, en is het wel wenselijk?

We schrijven 1999. Je begint een drukkerij die zich specialiseert in geld voor het gezelschapsspel Monopoly. De eerste twintig jaar gaan lekker, er verschijnen mooie winsten in de boeken. Je koopt er een boot mee, de Prints van Oranje, het leven lacht je toe.

Maar dan slaat het om. Steeds meer gezelschapsspelen gaan digitaal, Monopolyspelers rekenen nu hun verkeersboetes af met een pinautomaatje. Daardoor stort de vraag naar je product in, plots maakt de drukkerij jaren na elkaar verlies. Het eigen vermogen slinkt, en op een gegeven moment zakt het zelfs onder nul.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Je verkoopt de Prints van Oranje en pompt de opbrengst weer in het bedrijf. Maar het mag niet baten, al snel zijn de bezittingen opnieuw minder waard dan de schulden. Op korte termijn red je het nog omdat schuldeisers geloven dat je het schip toch nog zal weten te keren. Maar lang kan dat niet duren, of het is echt boeken dicht.

Dat is in een notendop hoe insolvabiliteit eruit ziet: een drama met een bijna onvermijdelijke dood. Voor één type organisatie is het evenwel een non-event als de schulden groter zijn dan de bezittingen, en dat zijn centrale banken. Die kunnen in theorie de verliezen eindeloos op elkaar blijven stapelen zonder hun bestaan in gevaar te brengen.

Geld verdienen aan uitgeleend geld

Zo erg is het nog niet gesteld bij De Nederlandsche Bank (DNB), al voorspelde DNB-president Klaas Knot vorig jaar wel verliezen van 9 miljard euro ‘voor de komende jaren’. Die zijn vooral het gevolg van het investeringsbeleid van DNB, dat de afgelopen jaren veel langlopende Nederlandse staatsobligaties heeft gekocht.

Dat paste in het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om lenen en consumeren aan te moedigen. Meer economische bedrijvigheid moest leiden tot meer concurrentie voor goederen en diensten, wat de prijzen ervan hoorde op te drijven. Ruim een decennium lang was de inflatie in de eurozone namelijk te laag in de ogen van de ECB.

Een paar jaar lang was dit beleid winstgevend voor DNB. De centrale bank verdiende immers aan het uitgeleende geld (de, weliswaar lage, rente op Nederlands overheidspapier). Daarnaast was er nog een andere inkomstenbron. Het geld dat DNB zo in de economie had gepompt, belandde via omwegen uiteindelijk opnieuw bij DNB.

Banken die aan het eind van de dag een overschot hebben, kunnen dat stallen bij de centrale bank. In normale tijden krijgen ze daar een vergoeding voor, de zogeheten depositorente. Maar van 2014 tot vorig jaar moesten banken er juist rente op betalen. Zo zette de ECB banken aan om hun geld liever uit te lenen aan de reële economie, om opnieuw om de inflatie aan te jagen.

Geld bijdrukken

Aan dit uitzonderlijke regime kwam in mei vorig jaar een eind. In haar strijd tegen de sterk oplopende inflatie trok de ECB de depositorente op, waardoor die weer positief werd. Daardoor ging DNB opnieuw rente betalen aan banken, en dat steeds meer. Dat heeft geleid tot oplopende verliezen, want de opbrengsten van de obligatieportefeuille zijn laag, en liggen vast.

Nu heeft DNB wel een buffer. Eind 2021 stond er 11,2 miljard euro eigen vermogen op de balans, voorlopig genoeg om de verliezen op te vangen. Afhankelijk van de verdere stijging van de rente, is wel niet gegarandeerd dat dit zo blijft. Het eigen vermogen kan dan negatief worden. Maar in tegenstelling tot bij gewone bedrijven hoeft dat geen ramp te zijn. Centrale banken kunnen immers altijd geld bijdrukken om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Dat is de theorie. In de praktijk is er wel degelijk een grens, omdat anders gevaren ontstaan voor de financiële- en prijsstabiliteit en het vertrouwen in de waarde van de munt kan verdampen. Daarom is het belangrijk dat centrale banken onafhankelijk zijn, en niet de oren laten hangen naar politici die hun kiezers maar al te graag willen plezieren met uitgaven die zijn gefinancierd met vers gedrukt geld.

Voor de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van centrale bank is het daarom belangrijk dat ze bij aanzienlijke verliezen worden geherkapitaliseerd. Een overheid kan dat bijvoorbeeld doen met de opbrengsten van nieuwe belastingen, of door geld te lenen en dat over te maken naar de centrale bank.

Dit is geen vrijblijvende oefening in de eurozone. De regels van het eurosysteem laten weliswaar een negatief eigen vermogen toe, maar slechts voor een beperkte tijd. Kijk dus niet raar op als er de komende jaren transfers nodig zijn van de overheid naar DNB (iets waar Klaas Knot minister van Financiën Sigrid Kaag vorig jaar al voor waarschuwde).

Dit potentieel slechte nieuws voor de belastingbetaler verdient wel nuance. Niet alleen omdat DNB in de eerste 23 jaar van de eurozone ruim 22 miljard euro winst heeft gemaakt, maar ook omdat de Nederlandse overheid jarenlang heeft geprofiteerd van de lage rentes op de staatsschuld. ‘Tussen 2015 en 2021 heeft dat besparingen opgeleverd van naar schatting 28 miljard euro’, verklaarde Knot daar vorig jaar over. Tot slot heeft het ook geleid tot extra economische activiteit.