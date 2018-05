Miljardenstart-up en ‘kassa van de wereld’ naar Amsterdamse beurs: vooral om investeerders te kunnen laten cashen

De Amsterdamse beurs mag zich met Adyen opmaken voor de komst van de eerste en enige Nederlandse 'eenhoorn'. Met die sprookjesachtige term worden in de financiële wereld start-ups aangeduid die meer dan een miljard waard zijn. Donderdag bevestigde de in 2006 opgerichte betaaldienst de plannen voor een notering.

Foto ANP

De grootste beursgang sinds ABN Amro in 2015 lijkt meteen ook een atypische te worden. Schattingen over de totale waardering van het bedrijf lopen volgens het financiële persbureau Bloomberg uiteen van 5 tot 10 miljard euro. Slechts een beperkt deel van de aandelen zal verhandeld worden.

De stap lijkt dan ook niet bedoeld om middelen op te halen voor broodnodige investeringen. Adyen heeft geld genoeg. In plaats daarvan biedt de notering de huidige investeerders de mogelijkheid hun aandeel te verzilveren. ‘Deze beursgang geeft ons de vrijheid te blijven bouwen aan ons bedrijf, terwijl we onze aandeelhouders pad naar liquiditeit bieden’, stelt CEO en mede-oprichter Pieter van der Does in een persbericht.

Tot de huidige investeerders die nu kunnen cashen behoren bekende namen uit Silicon Valley als Mark Zuckerberg van Facebook en Jack Dorsey van Twitter. Ook het gewone personeel mag uitzien naar een mooie winst. Velen hebben in het verleden aandelenopties van Adyen ontvangen die nu een veelvoud waard zijn.

Mondiale kassa die alle talen spreekt

Bij het grote publiek is Adyen – Surinaams voor ‘opnieuw beginnen’ - vrijwel onbekend. Bij veel toonaangevende multinationals geldt het bedrijf daarentegen als een begrip. Tot de klantenkring behoren KLM, Bijenkorf, Uber, Airbnb, Booking.com, Netflix en Facebook. Begin dit jaar kwam daar ook Ebay bij. In totaal handelde Adyen het afgelopen jaar voor deze bedrijven transacties af ter waarde van maar liefst 108 miljard euro. De omzet brak daarbij voor het eerst door de magische grens van 1 miljard euro. Naast zorgen voor snelle betalingen, neemt Adyen klanten ook de bestrijding van fraude uit handen.

Kenners loven de wijze waarop het jonge Amsterdamse bedrijf het afgelopen decennium heeft weten te profiteren van enkele van de meest baanbrekende economische trends. De onderneming, die inmiddels 773 medewerkers en 15 kantoren telt, is groot geworden in het kielzog van de e-commerce. Consumenten kopen hun spullen tegenwoordig digitaal én wereldwijd. Tegelijkertijd groeit het aantal betaalmethodes.

Adyen speelt hierbij de rol van mondiale kassa die alle talen spreekt. Het platform kan overweg met Visa en Alipay, maar ook met tal van lokale betaalwijzen. Dat heeft wat weg van stopcontacten. De voltages verschillen wereldwijd, maar Adyen heeft de universele adapter gebouwd.

Dat verdienmodel loopt volgens Adyen nog lang niet tegen zijn grenzen aan. ‘Als er één manier van betalen komt op de wereld, hebben onze klanten geen Adyen nodig. Maar dat zie ik niet gebeuren’, zei chief commercial officer Roelant Prins hierover onlangs op een persbijeenkomst. ‘De diversiteit neemt alleen maar toe. Nederlanders willen betalen met Ideal. Niet met creditcards, want we houden niet van schulden. In een land als Brazilië wordt daarentegen meer dan één op de drie aankopen in termijnen voldaan.’

