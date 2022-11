Miljardairs stoten net zoveel broeikasgas uit als heel Frankrijk

Luxejacht in Monaco. Beeld Getty Images

Hoewel zij met hun investeringen in staat zijn de economie in een groenere richting te sturen, stoppen ze hun geld (gemiddeld) in twee keer zo klimaatonvriendelijke bedrijven als een doorsneebelegger zou doen.

Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Oxfam, dat maandag is gepubliceerd. In het rapport Carbon Billionaires proberen de auteurs te achterhalen wat het totale klimaateffect is van het bestedings- en investeringspatroon van de allerrijkste elite van de wereld. Zij concluderen dat een vermogensbelasting eigenlijk zou moeten worden opgehoogd met een tarief dat beleggen in vervuilende industrieën zwaarder belast.

De allerrijksten nemen per persoon zeker 3,1 miljoen ton CO2 voor hun rekening. Dat is ruim een miljoen keer zo veel als de onderste 90 procent van de wereldbevolking, die onder de 3 ton blijft steken (een gemiddelde Nederlander heeft een drie keer zo grote CO2-voetafdruk).

Consumptiepatroon

Die enorme hoeveelheid is niet alleen te wijten aan hun consumptiepatroon, dat dankzij hun jachten, privévliegtuigen en andere luxe vaak tientallen keren zo broeikasintensief is als dat van andere aardbewoners. Maar de bulk zit dus in wat ze met hun spaargeld doen.

En, omdat de economie nou eenmaal nog zeer veel CO2 genereert, genereren hun investeringen dat ook – zoals ook gewone stervelingen via hun pensioenpotje geld steken in CO2-uitstotende sectoren. Doordat het om veel meer geld gaat, is de uitstoot dus ook veel groter (het gemiddelde Britse pensioenpotje genereert een uitstoot van 23 ton CO2).

Maar, zo heeft Oxfam berekend aan de hand van de deelnemingen van de miljardairs, dan nog investeren ze hun geld viezer dan nodig is. Elke geïnvesteerde miljoen dollar van de miljardairs levert een jaarlijkse uitstoot van 162 ton CO2 op. Als je een miljoen steekt in een fonds dat de S&P 500 volgt (de brede index van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven) levert dat slechts 86 ton CO2 op.